பாகிஸ்தான் இணையத் தொடரை நெட்ஃபிளிக்ஸ் இந்தியாவில் ஒளிபரப்பக் கூடாது - மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்
பாகிஸ்தானில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ‘ஜோ பச்சே ஹைன் சங்க் சமேஷ் லோ’ இணையத் தொடரை, இந்தியாவில் வெளியிட அகில இந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.
Published : November 26, 2026 at 8:20 PM IST
டெல்லி: நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பாகிஸ்தானில் இருந்து வெளியாகும் திரைப்படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள், ஒளிபரப்பு செய்யப்படவில்லை என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக, அரசு வட்டாரங்கள் நமது ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் தெரிவித்துள்ளன.
பாகிஸ்தானில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இணையத் தொடர் ‘ஜோ பச்சே ஹைன் சங்க் சமேஷ் லோ’ (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பாகிஸ்தானில் இருந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகும் முதல் இணையத் தொடர் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த இணையத்தொடரை இந்தியாவில் வெளியிடக் கூடாது என பல்வேறு அமைப்புகள் புகார் அளித்தன. அதனைத்தொடர்ந்து மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம், பாகிஸ்தான் தயாரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு திரைப்படமோ அல்லது இணையத் தொடரோ இந்தியாவில் ஒளிபரப்பக் கூடாது என்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு வலியுறுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாதம் இதுகுறித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை கடைபிடிக்குமாறும், அந்த சமயத்தில் தெரிவித்த நிலைப்பாட்டை தொடர்ந்து பின்பற்றுமாறும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு மத்திய அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. முன்னதாக, கடந்த ஜூன் மாதம், பாகிஸ்தானில் தயாரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு படமும் மற்றும் வெப் தொடரும் இந்தியாவில் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பவில்லை என நெட்ஃபிளிக்ஸ் தெரிவித்தது.
இந்நிலையில், தற்போது பாகிஸ்தானில் உருவாகியுள்ள ‘ஜோ பச்சே ஹைன் சங்க் சமேஷ் லோ’ வெப் தொடரை இந்தியாவில் ஒளிபரப்பக் கூடாது என அகில இந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சங்கம்(AICWA), பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. மேலும் தொழிலாளர் சங்கத்தினர், இந்தியாவில் அனைத்து ஓடிடி தளங்கள், தொலைக்காட்சி, மற்றும் திரையரங்குகளில் பாகிஸ்தானிய திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடரை தடை செய்யும் நிரந்தர சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும், மீறினால் கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அகில இந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சங்கம் எழுதியுள்ள கடிதத்தில், “புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்திய திரைப்படத் துறையில் பாகிஸ்தான் கலைஞர்கள் பணியாற்றுவதற்கு AICWA தடை விதித்துள்ளது. மேலும் பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்திய அரசு, பாகிஸ்தான் கலைஞர்கள் மற்றும் அவர்களது படைப்புகளுக்கு கட்டுப்பாடு விதித்தது. இதுகுறித்து கடந்த 2025 மே 8ஆம் தேதி, இந்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் அறிவுறுத்தலை வெளியிட்டது.
அதன்படி, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ஓடிடி தளங்களும், பாகிஸ்தானை சேர்ந்த இணையத் தொடர்கள், திரைப்படங்கள், பாடல்கள், பாட்காஸ்ட்கள் மற்றும் பிற ஊடக படைப்புகளை ஒளிபரப்புவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இந்த தொடரை வெளியிடுவது, அந்த அறிவுறுத்தலின் நோக்கத்திற்கு முரணாகவும், தேசத்தின் உணர்வுகளுக்கு எதிரானதாகவும் கருதப்படுகிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது.