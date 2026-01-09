ETV Bharat / entertainment

'பராசக்தி' படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் - திட்டமிட்டபடி நாளை ரிலீஸ்

சுதா கொங்குரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா, அதர்வா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள திரைப்படம் பராசக்தி.

பராசக்தி திரைப்பட போஸ்டர்
பராசக்தி திரைப்பட போஸ்டர் (@DawnPicturesOff)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 9, 2026 at 12:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சுதா கொங்குரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா, அதர்வா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள திரைப்படம் பராசக்தி. ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

இந்நிலையில் பராசக்தி படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (CBFC) U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இதனையடுத்து இத்திரைப்படம் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் நாளை (ஜன.10) வெளியாகிறது.

TAGGED:

PARASAKTHI MOVIE CENSOR
PARASAKTHI RELEASE ISSUE
பராசக்தி
சிவகார்த்திகேயன்
PARASAKTHI MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.