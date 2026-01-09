'பராசக்தி' படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் - திட்டமிட்டபடி நாளை ரிலீஸ்
சுதா கொங்குரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா, அதர்வா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள திரைப்படம் பராசக்தி.
சென்னை: சுதா கொங்குரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா, அதர்வா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள திரைப்படம் பராசக்தி. ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இந்நிலையில் பராசக்தி படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (CBFC) U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இதனையடுத்து இத்திரைப்படம் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் நாளை (ஜன.10) வெளியாகிறது.
A fire that speaks to all ages 🔥#Parasakthi censored with a U/A - striking theatres worldwide from Tomorrow#ParasakthiFromPongal#ParasakthiFromJan10@siva_kartikeyan @Sudha_Kongara @iam_ravimohan @Atharvaamurali @gvprakash @DawnPicturesOff @redgiantmovies_ @Aakashbaskaran… pic.twitter.com/t95NZmm6Do— DawnPictures (@DawnPicturesOff) January 9, 2026