நாளை வெளியாகும் 'வா வாத்தியார்' திரைப்படம் - எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய படக்குழு

எம்ஜிஆருக்கும், எனக்கும் இடையே இருக்கும் கனெக்‌ஷன் பற்றி எளிதில் சொல்லிவிட முடியாது, அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் நான் ஒரு மணி நேரம் கூட பேசுவேன் என நடிகர் சத்யராஜ் தெரிவித்தார்.

எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய படக்குழு
எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய படக்குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 9:34 PM IST

சென்னை: கார்த்தி நடிப்பில் 'வா வாத்தியார்' திரைப்படம் நாளை வெளியாகவுள்ள நிலையில், படக்குழுவினர் இன்று எம்ஜிஆர் சமாதியில் மரியாதை செலுத்தினர்.

கார்த்தி நடிப்பில், நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம், ‘வா வாத்தியார்'. இதில் நாயகியாக தெலுங்கு நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டி நடித்துள்ளார். ராஜ்கிரண், சத்யராஜ், ஜி.எம். சுந்தர் உள்பட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். மேலும் ஸ்டுடியோ கிரீன் சார்பில் ஞானவேல் ராஜா தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசை அமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், 'வா வாத்தியார்' திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சென்னை அண்ணா சாலையில் இருக்கும் தனியார் விடுதியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் நடிகர்கள் கார்த்தி, சத்யராஜ், ஆனந்தராஜ், நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டி, தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

பொங்கல் வெளியீடாக நாளை (ஜன.14 ஆம் தேதி) ‘வா வாத்தியார்’ திரைக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளதாலும், 'வா வாத்தியார்' படத்தின் கதைக்களம் எம்ஜிஆரை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கக் கூடிய திரைப்படமாக அமைந்திருப்பதால் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறுவதற்கு முன்பு படக் குழுவினர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள எம்ஜிஆர் நினைவிடம் சென்று மரியாதை செலுத்தினர்.

நடிகை ‎ஷில்பா மஞ்சுநாத்

நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகை ‎ஷில்பா மஞ்சுநாத், "ஒரு கதையில் ஒருவிதமான கட்டமைப்பு இருக்கும். அப்படி ஒரு கதை கொண்ட படத்தில் நல்ல கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளேன். நான் விதியை நம்புகிறவள். ஒவ்வொரு படங்களும் அதற்கான கதாபாத்திரங்களை தானே தேர்வு செய்து கொள்ளும். என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் அப்படித்தான் கிடைத்தது என நம்புகிறேன். அதே போல படத்தின் வெளியீட்டு தேதியும் படமே முடிவு செய்து கொள்ளும். படம் வெற்றியடைய வாழ்த்துகள்" என்றார்.

எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய கார்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)

‎நடிகர் ஆனந்தராஜ் பேசும்போது, "ஒரு நல்ல நாளில் 'வா வாத்தியார்' படம் வெளியாகிறது. பழையவற்றை எரித்து புதியவற்றை கொண்டாடும் போகி பண்டிகை நாளில் படம் வெளியாவதில் மகிழ்ச்சி. 'வா வாத்தியார்' படமும் அப்படி புதிதாக இருக்கும். வா வாத்தியார் என பெயர் வைத்து விட்டு அவரை பார்க்காமல் இருந்தால் எப்படி? அதனால்தான் அவருடைய சமாதிக்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தினோம். எம்ஜிஆர் அவரை சில நிகழ்வுகளில் மட்டுமே நேரில் பார்த்துள்ளேன்.

கடந்த 1985 ஆம் ஆண்டு சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் எம்ஜிஆரை சந்தித்தேன். அதில், கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரும் ஒருவர். அவர் என்னுடன் திரைப்படக் கல்லூரியில் பயின்றார். படம் பாருங்கள். படம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியும். எம்ஜிஆரை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என நினைத்தால், 'வா வாத்தியாரை' பாருங்கள். படம் வெளிவருவதில் சில குழப்பங்கள் இருந்தாலும், படத்தை தேர்தலுக்கு முன்பு வெளியிட்டு விடுங்கள் என இதற்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்திருந்தேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் சத்யராஜ், "எம்ஜிஆருக்கும், எனக்கும் இடையே இருக்கும் கனெக்‌ஷன் பற்றி எளிதில் சொல்லிவிட முடியாது. அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் நான் ஒரு மணி நேரம் கூட பேசுவேன். கார்த்திக்கு முதல் படமான பருத்திவீரன் மிகவும் சவாலானது. அதை விட 'வா வாத்தியார்' படம் மிகவும் சவாலாக இருந்து இருக்கும். நலன் இந்த படத்தை வேறு விதமாக அணுகி இருக்கிறார். எம்ஜிஆரை மையமாக வைத்த படம் என்றாலும் இளம் தலைமுறையினரும் ரசிக்கும் விதமாக உருவாக்கியிருக்கிறார்.

எம்ஜிஆர் படங்களின் பொங்கல் வெளியீட்டை போல 'வா வாத்தியார்' வெற்றி பெறும். மேலும் எனக்கு இந்த படத்தில் பற்கள் பெரிதாக வித்தியாசமான முகத்தோற்றத்தில் வில்லனாக நடித்திருக்கிறேன். விக் என்கிற ஒன்று இல்லாமல் போனால் நான், ஆனந்தராஜ், கவுண்டமணி போன்ற முடி இல்லாதவர்கள் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருப்போம்" என்றார்.

ஒரு சில படங்கள் சரியாக போகாத காரணத்தால் நிறைய அவதூறு பரப்பினார்கள். ஞானவேல்ராஜா எங்கேயும் போகவில்லை. இங்கே தான் இருக்கிறேன். எனக்கு நிறைய கடன் இருக்கிறது என்கிறார்கள். கடனே இல்லாத தயாரிப்பாளர் நான். பாவம் என யாரையும் கூறாதீர்கள். நன்றாக இருந்த தயாரிப்பாளரின் நிலைமை தற்போது ஐயோ பாவமாக மாறிவிட்டது என கூறக்கூடிய நபர்களை யாரும் நம்பாதீர்கள்.

எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய படக்குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அனைவரும் நன்றாகவே இருக்கிறோம். நடிகர் சூர்யாவுக்கு முதல் நன்றியை கூறுகிறேன். டிசம்பரில் இந்த படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டோம். ஆனால் சில காரணங்களால் அது தள்ளிப்போனது. ஜனநாயகன் வெளியாகாதது மிகப்பெரிய வருத்தம். அந்த படத்துக்காக சப்போர்ட் செய்திருக்க வேண்டும். ஓடிடி தளங்களுக்கு போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக உடனே வெளியிட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. பொங்கலுக்கு வெளியாகும் படங்கள் எல்லாம் ஜெயிக்க வேண்டும். எம்ஜிஆரின் வழிநடத்துதலின் பேரில் இந்த படம் பொங்கலுக்கு வெளியாவதாக நினைத்துக் கொள்கிறேன் என்று பேசினார்.

நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

''வா வாத்தியார்' பொங்கலுக்கு வெளியாவதில் மகிழ்ச்சி. இயக்குநர் நலன் குமாரசாமியின் உழைப்பில் வெளியாக உள்ளது. சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் படம் கவனம் பெற்றுள்ளது. இது, என் முதல் தமிழ் படம். அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று பேசினார்.

நடிகர் கார்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)

'வா வாத்தியார்' பல தடங்கலுக்கு பிறகே வெளியாகிறது. என் முதல் படமே பட தடங்கலை கடந்தே வெளியானது. தடங்கல் எனக்கு புதிதல்ல. ஒரு நல்ல கதை தனக்கு தேவையானவற்றை தானே அமைத்துக்கொள்ளும் என்பார்கள். அதை நம்பிவிட்டால் நிம்மதியாக இருப்போம். நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாதவை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது.

இதையும் படிங்க: 'ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் நான் பெறாத பிள்ளைகள்' - வாடிவாசலுக்காக காத்திருக்கும் 'நான் கடவுள்' திருநங்கை கீர்த்தனா

எம்.ஜி.ஆர் மறைந்து பல வருடங்கள் ஆனாலும் அவரை பற்றிய நினைவுகள் இன்னும் அழுத்தமாக உள்ளது. இன்னும் அவரை பற்றி பேசுகிறோம். படம் எடுக்க நினைக்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு திட்டம் உள்ளது. ஜனநாயகன் தாமதம் ஆனாலும் அது சரியான நேரத்தில் வெளியாகும் என்று நம்புகிறேன். அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்'' என்று பேசினார்.

