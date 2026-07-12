அரசு மரியாதையுடன் ஜானகியின் உடல் தகனம்
கர்நாடகா அரசு சார்பில் அமைச்சர் யதீந்திர சித்தராமையாவும் கலந்துக் கொண்டு இறுதி மரியாதைச் செய்தார்.
Published : July 12, 2026 at 9:15 PM IST
பெங்களூரு: மறைந்த பின்னணி பாடகி ஜானகியின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது.
தென் இந்தியாவின் இசைக்குயில் என்று இசை ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் பின்னணிப் பாடகி ஜானகி (88) வயது மூப்பு மற்றும் உடல் நலக் குறைவு காரணமாக நேற்று (ஜூலை 11) காலமானார். கடந்த சில தினங்களாக உடல் நல பிரச்சனைக் காரணமாக அவர் மைசூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், நேற்று அவர் உயிரிழந்தார்.
இவரின் மறைவுக்கு திரையுலகைக் கடந்து பலரும் இரங்கல் தெரிவித்தனர். குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்தனர். இந்திய திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் ஜானகியின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று காலை பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்த ஏதுவாக மைசூருவில் உள்ள மகாராஜா கல்லூரி திடலில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பிற்பகல் 3 மணி அளவில் இறுதிச் சடங்கிற்காக கணியன ஹுண்டி பகுதியில் உள்ள அவரது பண்ணைத் தோட்டத்திற்கு உடல் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
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அங்கு வைத்து ஜானகியின் உடலுக்கு அவரது குடும்பத்தினர் இறுதிச் சடங்கு செய்தனர். இந்த நிகழ்வில் உறவினர்கள் மட்டுமின்றி அவரது ரசிகர்களும் நூற்றுக்கணக்கில் கலந்துக் கொண்டனர். மேலும் கர்நாடகா அரசு சார்பில் அமைச்சர் யதீந்திர சித்தராமையாவும் கலந்துக் கொண்டு இறுதி மரியாதைச் செய்தார்.
முன்னதாக, ஜனகியின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அறிவித்திருந்தார். இதன்படி, துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.