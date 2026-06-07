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ஒரு படத்தின் தோல்விக்கு ஒருவரை மட்டும் குற்றம் சொல்வது சரியல்ல: நடிகர் கமல்ஹாசன்

ஒரு படம் நல்ல படம் என்பதை படத்தின் குழுவை வைத்து தீர்மானிப்பது சரியானது அல்ல என நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.

விழாவில் கமல்ஹாசன் பேச்சு
விழாவில் கமல்ஹாசன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 6:12 PM IST

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சென்னை: ஒரு படம் தோல்வியடையும் போது ஒருவரை மட்டும் குற்றம் சொன்னால் அது சரியாக இருக்காது என நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வடபழனியில் உள்ள பிரசாத் லேபில், புகழ்பெற்ற இயக்குநர் சிங்கீதம் ஶ்ரீனிவாச ராவ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'சிங் கீதம்' திரைப்படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில், சிறப்பு விருந்தினராக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான நடிகர் கமலஹாசன் கலந்து கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய கமலஹாசன், "மைக்கேல் மதன காமராஜன், அபூர்வ சகோதரர்கள், மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளிட்ட என்னுடைய திரைப்படங்களை சங்கீதம் சீனிவாஸ் ராவ் மிகவும் சிறப்பாக இயக்கி இருந்தார். எனக்கு 21 வயதாக இருக்கும்போது சிங்கீதம் ஸ்ரீனிவாசனை சந்தித்தேன். அவரருடன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதே என் விருப்பமாக இருந்தது. வயது ஒரு எண் மட்டும்தான். டேக் ஒன், டேக் டூ என்பது போல இருக்கும்.

விழாவில் பங்கேற்க வந்த நடிகர் கமலஹாசன்
விழாவில் பங்கேற்க வந்த நடிகர் கமலஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

‎ஒரு சிறந்த கற்பனை சூப்பர் ஹிட் ஆகும். சில நேரங்களில் வெற்றி பெறும் என யாரும் நிச்சயமாக கூறமுடியாது. ஒரு படம் வெற்றி பெறும் பொழுது அந்த படத்தின் வெற்றிக்கான அங்கீகாரத்தில் அனைவரும் உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள். ஆனால் படம் தோல்வியடையும் போது ஒருவரை மட்டும் குற்றம் கூறுவது சரியாக இருக்காது. ‎அதேபோல் ஒரு படம் நல்ல படம் என்பதை படத்தின் குழுவை வைத்து தீர்மானிப்பது சரியானது அல்ல. படத்தின் கருவை வைத்து தீர்மானிப்பது தான் சரியானது.

இப்போதெல்லாம் 100 கோடி 200 கோடி வைத்து படத்தை எடுக்கிறார்கள். ஆனால் புஷ்பக் (பேசும் படம்) திரைப்படத்தை நாங்கள் ரூ.15 லட்சம் ரூபாய் செலவில் எடுத்து 1.5 கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டினோம்" என்றார்.

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MOVIE FAILURE
நடிகர் கமலஹாசன்
தமிழ் சினிமா
ACTOR KAMAL HAASAN

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