கதறி அழுத ‘பிளாக் கோல்டு’ படத் தயாரிப்பாளர் - என்ன காரணம்?
எம்.எம் ஸ்டுடியோ சார்பில் மூர்த்தி தயாரிப்பில் ‘எட்டு தோட்டாக்கள்’ வெற்றி, லிவிங்ஸ்டன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘பிளாக் கோல்டு’ திரைப்படம் நாளை திரையில் வெளியாகிறது.
Published : November 13, 2026 at 11:17 AM IST
சென்னை: ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் தயாரிப்பாளர் மூர்த்தி செய்தியாளர் சந்திப்பில் கதறி அழும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தீரன் அருண்குமார் இயக்கத்தில், ‘எட்டு தோட்டாக்கள்’ வெற்றி, பிரியாலயா, லிவிங்ஸ்டன், அபிராமி வெங்கடாசலம் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாக்கியுள்ள திரைப்படம் ‘பிளாக் கோல்டு’. இப்படத்தை எம்.எம். ஸ்டுடியோ சார்பில் மூர்த்தி என்பவர் தயாரித்து, படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ‘பிளாக் கோல்ட்’ திரைப்படம் இன்று தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியானது.
நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளைஞனின் வாழ்க்கையையும், உலக அளவில் பெரும் மதிப்பு கொண்ட மனித தலைமுடி வர்த்தகத்திற்குப் (Human Hair Trade) பின்னால் இருக்கும் இருண்ட பக்கங்களையும் இப்படம் பேசுகிறது. இந்நிலையில் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் பத்திரிகையாளர் காட்சி சென்னையில் நேற்று திரையிடப்பட்டது.
இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் மூர்த்தி படம் உருவான விதம் குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென கதறி அழுத அவர், ‘பிளாக் கோல்டு’ திரைப்பட தயாரிப்பின்போது தான் பட்ட துன்பங்களை ஒவ்வொன்றாக விவரித்தார்.
கதறி அழுத 'பிளாக் கோல்ட்' திரைப்பட தயாரிப்பாளர் #blackgoldmovie | #producer | #PressMeet | #chennai | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/UwDOdtTJnf— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 13, 2026
தயாரிப்பாளர் மூர்த்தி பேசுகையில், “நான் சேமித்து வைத்த ஒட்டுமொத்த பணத்தையும் இப்படத்தில் முதலீடு செய்துள்ளேன். உங்களை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறேன். ’பிளாக் கோல்ட்’ படத்திற்கு விநியோகஸ்தர்கள் உரிய ஒத்துழைப்பை வழங்கவில்லை, விநியோகஸ்தர்களால் படம் வெளி வருவதற்கு நான்கு தினங்கள் முன்பு திடீரென 30 லட்சம் ரூபாய் புரட்ட வேண்டிய நிலை தனக்கு ஏற்பட்டது.
மிகவும் சிரமப்பட்டு பணத்தை ஏற்பாடு செய்தேன். மிகவும் இயல்பான நகைச்சுவை உணர்வு கொண்ட நபராக இருக்கக்கூடிய என்னையே விநியோகஸ்தர்கள் கலங்கடித்து விட்டார்கள்” என கதறி அழுதார். படத்தின் தயாரிப்பாளர் மூர்த்தி செய்தியாளர் சந்திப்பில் கதறி அழுதது பார்ப்போரை கலங்கடிக்க செய்தது.
தொடர்ந்து தயாரிப்பாளர் கதறி அழுதது தொடர்பாக படத்தின் கதாநாயகன் வெற்றி பேசுகையில், “சினிமாவை நேசித்து திரைப்படத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு படம் எடுக்க வரக்கூடியவர்கள், இதுபோன்று கண்ணீர் விட்டு அழுவது ஏற்புடையதல்ல. இந்த நிலைமை மாற வேண்டும்.
ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிப்பவர்கள் தொடர்ச்சியாக மீண்டும், மீண்டும் திரைப்படங்களை தயாரிக்க வேண்டும். அதற்கு ஏற்ப சூழல் தமிழ் சினிமாவில் இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் அமைய வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று தெரிவித்தார். தனது முதல் படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பாளர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கதறி அழுதது கோலிவுட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.