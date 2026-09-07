ETV Bharat / entertainment

'பிக்பாஸ் 10' சீசன்: பிரபலங்கள் முதல் சாமானியர்கள் வரை - போட்டியாளர்கள் யார்?

இந்த சீசனில் மொத்தம் 19 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், அதில் முனியம்மா, ஜேசன், சமா ஆகிய 3 பேர் ‎’காமன் மேன்’ போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளனர்

'பிக்பாஸ் 10' சீசன் நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதி
'பிக்பாஸ் 10' சீசன் நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதி (Jio Hotstar)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் ’பிக்பாஸ் 10’ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள போட்டியாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் தொலைக்காட்சியில் பிரபல நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 10வது சீசன் நேற்று தொடங்கியது. இந்த சீசனை நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்குகிறார். தமிழில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை முதலில் நடிகர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கினார்.

அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடிகர் விஜய் சேதுபதி நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆரவ், ரித்விகா, முகன் ராவ், ஆரி அர்ஜுன், ராஜு ஜெயமோகன், முஹம்மது அசிம், அர்ச்சனா ரவிச்சந்திரன், முத்துக்குமரன், திவ்யா கணேஷ் ஆகியோர் இதுவரை நடைபெற்று உள்ளது சீசன்களில் வெற்றியாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த 10வது சீசனில் இதுவரைக்கும் நடக்காத பல அதிரடியான சம்பவங்கள் அரங்கேறி உள்ளது. இதுவரை இல்லாத வகையில் இந்நிகழ்ச்சி தொடக்க மேடையிலேயே அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய வகையில், சில போட்டியாளர்களை வெளியேற்றப்பட்டு உள்ளனர். அது போக வீட்டிற்குள் 19 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அனுப்பப்பட்டுள்ள போட்டியாளர்கள் பட்டியல்

லட்சுமி பிரியா

பிக்பாஸ் போட்டியாளர் லட்சுமி பிரியா
பிக்பாஸ் போட்டியாளர் லட்சுமி பிரியா (Instagram/ lakshmipriyaoffl)

முதல் போட்டியாளராக உள்ளே சென்றவர் லட்சுமி பிரியா. தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்படும் தொடரான ‘மகாநதி’ முலம் பெரிய அளவில் மக்களால் அறியப்பட்டவர் நடிகை லட்சுமி பிரியா. அவர் பிக்பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். தற்போது அவர் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், அவரது ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.

ஷாதிகா

பிக்பாஸ் போட்டியாளர் ஷாதிகா
பிக்பாஸ் போட்டியாளர் ஷாதிகா (Instagram/ i_shathiga)

நடிகை ஷாதிகா லட்சுமி பிரியா நடித்த அதே மகாநதி தொடரில் வில்லி கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானார். அதைத்தவிர மற்றொரு பிரபலமான தொலைக்காட்சி சீரியலில் படுபிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

‎சாந்தினி தமிழரசன்

பிக்பாஸ் போட்டியாளர்‎ சாந்தினி தமிழரசன்
பிக்பாஸ் போட்டியாளர்‎ சாந்தினி தமிழரசன் (Instagram/ chanthinioffical)

சமூக வலைதளத்தில் பிரபலமாக வலம் வரும் சாந்தினி தமிழரசன், மறைந்த புகழ் பெற்ற இயக்குநரான பாக்யராஜின் இயக்கத்தில், அவரது மகன் சாந்தனு பாக்யராஜின் அறிமுக திரைப்படமான ’சித்து பிளஸ் 2’ என்ற படத்தில் அறிமுகமானார். மேலும் டான்ஸ் மாஸ்டர் நந்தாவின் மனைவியான சாந்தினி தமிழரசன், தனியார் தொலைக்காட்சி தொடரில், முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்த வருகிறார்.

பிளாக் பாண்டி

இயக்குநர் சேரன் இயக்கிய ’ஆட்டோகிராஃப்’ திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமான பிளாக் பாண்டி, அதனைத்தொடர்ந்து தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ‘கனா காணும் காலங்கள்’ மூலம் பிரபலமானார். அதனைத்தொடர்ந்து வசந்த பாலனின் ’அங்காடி தெரு’ திரைப்படத்தின் மூலம் வெள்ளித் திரையிலும் பிரபலமானார். தொடர்ந்து தற்போது பிக்பாஸ் 10 சீசனில் பங்கேற்றுள்ளார்.

‎வினோத் பாபு

தனியார் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளரான வினோத் பாபு, ஒரு சில தொடர்களில் ஹீரோவாகவும் நடித்தார். இவர் கடந்த பிக்பாஸ் சீசனிலேயே பங்கேற்பார் என்று பரவலாக பேசப்பட்டது. அப்போது பங்கேற்காத நிலையில், இந்த சீசனில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளார்.

குமரன்

சின்னத்திரை நடிகரான குமரன், ‘என்னுடைய நிக கேரக்டரை பிக்பாஸ் வீட்டில் பார்ப்பீர்கள்’ என கூறியபடி அந்த வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளார்.

‎ராகவன் ரகுநாதன்

‎90ஸ் கிட்ஸ் மத்தியில் விருப்பமான தொகுப்பாளர்களில் ஒருவரான ராகவன், நடிப்பு, இசை, நடனம் என்று பல துறைகளிலும் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார். ’நஞ்சுபுரம்’ என்ற படத்தில் கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார். மேலும் ஷாம் நடிப்பில் வெளிவந்த ’ஏய் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க’ படத்தில் இசையமைப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். இவர் இசையமைத்த பாடலை விஜய் சேதுபதி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பாராட்டி இருந்தார்.

ப்ரித்விநாத்

‎ஜெர்மனி நாட்டில் வசித்து வரும் பிரபல காமெடி ஊடக பிரபலமும், நடிப்பில் வாய்ப்பு தேடி வருபவருமான ப்ரித்விநாத், தமிழ்நாட்டின் சேலம் பகுதியை பூர்வீகமாக கொண்டவர். இவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் கடுமையான போட்டியாளராக இருப்பாரா என பார்வையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

முத்தழகி

தனியார் தொலைக்காட்சி சீரியலில் வில்லியாக நடித்து பிரபலமான சின்னத்திரை நடிகை முத்தழகி ஆல்பம் பாடல்கள் மற்றும் திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். பிக்பாஸ் வீட்டில் இவரது செய்லபாடுகள் எப்படி இருக்கும் என பார்வையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

‎நடிகை தான்யா

’ரெசார்ட்’ (Resort) வெப் சீரியஸ் மூலம் பிரபலமான தான்யா பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். சமூக வலைதள பிரபலமான இவர், மாடலாகவும் வலம் வருகிறார்.

அஷ்மிதா

ஒப்பனை கலைஞரான அஷ்மிதா, அட்டி மற்றும் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை ஆகிய படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். பிக்பாஸ் வீட்டில் இவரது செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என பார்வையாளர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அவினாஷ்

சின்னத்திரை ‎நடிகரான அவினாஷ் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் சிறிய வேடங்களில் நடித்து தற்போது கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அவருடைய சகோதரி அகஷிதாவும் தேர்வாகியிருந்தார். இறுதியில் பார்வையாளர்களது வாக்கெடுப்பில் அக்ஷிதாவை விட இவர் அதிகமாக வாக்குகள் பெற்று பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார்.

முகேஷ்
‎நடிகை முகேஷ், ’நடு சென்டர்’ என்ற வெப் சீரியஸில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பிக்பாஸ் அறிமுக நாளில், இவரது நகைச்சுவை பேச்சு விஜய் சேதுபதியை வெகுவாக கவர்ந்தது.

அன்சார்

’குக் வித் கோமாளி’ நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான அன்சார், மிமிக்கிரி கலைஞர்ம் ஆவர். இவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் சவால்களை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறார் என பார்வையாளர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஸ்வாமிதா

பெங்களூருவை சேர்ந்த ஸ்மாமிதா தனியார் தொலைக்காட்சி சீரியல்களிலும் நடித்துள்ளார்.

ஜாவித்

மாடலிங் துறையில் அனுபவம் கொண்ட ஜாவித் பிக்பாஸ் போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளார். இவரது செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என பார்வையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'கடவுள் தந்த பரிசு': ‎இளையராஜா, ராமராஜன் ‎கூட்டணியில் உருவாகும் 25-ஆவது திரைப்படம்

‎’காமன் மேன்’ போட்டியாளர்கள்

‎இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில், இந்த சீசனில் காமன்மென் போட்டியாளர்கள் என புதிய வழிமுறையில் பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு போட்டியாளர்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போட்டியாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், கடைசியில் 50 போட்டியாளர்களை தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அதிலும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில், முனியம்மா, ஜேசன், சமா ஆகிய 3 பேர் மட்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த பிக்பாஸ் சீசன்களை விட இந்த சீசன் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

BIGBOSS TAMIL SEASON 10 CONTESTANTS
BIGBOSS TAMIL CONTESTANTS
VIJAY SETHUPATHI
பிக்பாஸ் 10 தமிழ்
BIGBOSS TAMIL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.