பெண்களின் உணர்வுகளுக்கு திரை வடிவம் கொடுத்த பாக்யராஜ்
இயக்குநர் பாக்யராஜ், தனது படங்களில் பெண்களின் உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்ததால் பெண்களின் பேராதரவை பெற்றார்.
Published : June 27, 2026 at 8:41 PM IST
ஐயப்ப மூர்த்தி
தமிழ் சினிமாவில் இருந்து இந்தி சினிமாவுக்கு சென்று 25 திரைப்படத்திற்கும் மேலாக திரைக்கதை எழுதிய ஒரே தமிழ் இயக்குனர் என்கிற பெருமையைப் பெற்றிருக்கக் கூடிய பாக்யராஜ், தன்னுடைய திரைப்படங்களில் பெண்களின் உணர்வுகளுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக் கூடியவர்.
பெரும்பாலும் கதாநாயகர்களை மையப்படுத்தி திரைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டு வந்த சூழலில், பாக்யராஜின் படங்களில் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கும். படத்தை பார்த்து முடித்த பிறகு, கதாநாயகிகளின் உண்மையான பெயர் மறந்துபோய், படத்தில் அவர்களுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பெயர் மனதில் நிற்கும்.
இளம் வயதில் அதிக தோழிகள் இருந்ததாலும், வீட்டில் உள்ள சித்தி, அத்தை போன்றவர்களின் அதிகம் பேசியதாலும் பெண்களின் உணர்வுகளை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்று பாக்யராஜ் பல பேட்டிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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80-களின் தமிழ் சினிமாவில் பெண்களின் மன உணர்வுகளையும், குடும்ப அமைப்பில் அவர்களின் முக்கியத்துவத்தையும் மிக ஆழமாகப் பேசிய பெருமை பாக்யராஜுக்கு உண்டு. அவருடைய படங்களில் நாயகிகள் அழகு பதுமைகளாவோ, சதா அழுதுகொண்டிருக்கும் பலவீனமானவர்களாகவோ இருக்க மாட்டார்கள்; தனித்துவமான சிந்தனை, சுயமாக முடிவெடுக்கும் திறனுடையவர்களாக இருப்பார்கள்.
அந்த 7 நாட்கள் - வசந்தி
பாக்யராஜ் இயக்கிய படங்களில் எவர்கிரீனாக பேசப்படும் படங்களில் ஒன்று 'அந்த 7 நாட்கள்'. 1981-இல் பாக்யராஜ் எழுதி, இயக்கிய இந்த திரைப்படத்தில் பாக்யராஜ், அம்பிகா, ராஜேஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
படத்தில், வசந்திக்கு (அம்பிகா) பெற்றோர் கட்டாய திருமணம் செய்து வைத்ததால், தாம் காதலித்த பாலக்காட்டு மாதவனை (பாக்யராஜ்) மறக்க முடியாமல் தவிப்பார். வசந்தியை திருமணம் செய்யும் டாக்டர் ஆனந்துக்கு, ஏற்கெனெவே திருமணமாகி மனைவி இறந்திருப்பார். பிறகு ஒரு மகளுடன் வாழ்ந்து வருவார். வசந்தியின் சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு அவரை காதலனுடன் சேர்த்து வைக்க முயற்சி செய்வார் டாக்டர் ஆனந்த்.
படத்தின் இறுதிக் காட்சியில், டாக்டர் ஆனந்த், வசந்தியை பாலக்காட்டு மாதவனுடன் சேர்ந்து வைக்க முயற்சி செய்தாலும், கணவரின் தாலியை மதித்து அவருடனே வாழத்துணியும் முதிர்ந்த பெண்ணின் மனநிலையை அழகாக காண்பித்தது அந்த 7 நாட்கள்.
இறுகாட்சியில்"சாரே, என்னுடைய காதலி உங்களுடைய மனைவியாகலாம்; ஆனால் உங்களுடைய மனைவி என்னுடைய காதலியாக முடியாது. இது, கொஞ்சம் old climax தான், but gold என்று கூறி படத்தை முடிப்பார் பாலக்காட்டு மாதவன்.
மௌன கீதங்கள்- சுகுணா
பாக்யராஜின் நாயகிகளின் வரிசையில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்கவர் "மௌன கீதங்கள்" சுகுணா. 1981-இல் வெளிவந்த இந்த திரைப்படத்தில் சுகுணாவாக சரிதா வாழ்ந்திருப்பார். பாட்டி, அப்பா, தங்கை, தம்பி என்று பெரும் குடும்ப சுமையுடன் வாழும் சுகுணா, ரகுநாதனை(பாக்யராஜ்) திருமணம் செய்து கொள்கிறாள்.
சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் ரகுநாதன் தவறு செய்து விடுவதுடன் குற்ற உணர்ச்சியால் மனைவியிடமும் மறைக்காமல் சொல்லி விடுகிறார். ஆனால் மன்னிக்க மனமின்றி பிரியும் சுகுணாவுடன் சேர்ந்து வாழும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார் ரகுநாதன்.
சேர்ந்து வாழ்வதற்கு 30 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கும் ரகுநாதன், பிறகு வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்யப் போவதாக கூறுவார். அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து மணமேடையில் வேறொரு பெண்ணுடன் ரகுநாதன் இருப்பதை பார்த்து அதை ஏற்க முடியாமல் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்று "வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம்" என உரிமையோடு கேட்கும்போது, மணப்பெண்ணின் அப்பா, புரோகிதர், அலுவலக ஊழியர்கள் என அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் தடுப்பார்கள். கண்ணீருடன் உணர்ச்சிப் பெருக்குடன் அவர்கள் மீது கோபத்தை கொட்டித் தீர்த்து, ரகுநாதனை கரம் பிடிப்பார் சுகுணா.
முந்தானை முடிச்சு- பரிமளா
பாக்யராஜ் நடித்து, இயக்கிய "முந்தானை முடிச்சு" படத்தில் நாயகியாக நடிகை ஊர்வசி அறிமுகமானார். பரிமளாவாக வரும் ஊர்வசி, கிராமத்து வெகுளித்தனம், தைரியம், கிராமத்துப் பெண்களின் அறியாமை, அதே சமயம் அவர்களுக்குள் இருக்கும் இயல்பான அறிவுக் கூர்மை ஆகியவற்றின் கலவையாக நடித்திருப்பார்.
கிராமத்தில் சிறுவர்களுடன் விளையாடி பொழுதை கழிக்கும் பரிமளா, ஏற்கெனவே மனைவியை இழந்து கைக்குழந்தையுடன் ஊருக்கு வரும் ஆசிரியரை(பாக்யராஜ்) விரும்புகிறார். பின்னர், தாம் விரும்பிய ஆசிரியரை திருமணம் செய்துகொள்வதற்காக ஊர் பஞ்சாயத்தில் பொய் பழி சுமத்தும் அளவிற்குத் துணிச்சலான பெண்ணாக மாறுகிறார்.
திருமணத்திற்குப் பிறகு கணவரின் குழந்தைக்கு மாறி அரவணைக்கும் பேரன்பு கொண்ட பெண்ணாக மாறுகிறார். பரிமளாவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால், தனது முதல் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாசம் கிடைக்காமல் போகுமோ என்ற பயத்தில் ஆசிரியர் இருப்பார். இருப்பினும் மனம் ஒட்டாமல் ஐயரை சந்தித்து சாந்தி முகூர்த்தத்திற்கு நேரம் குறித்து விட்டு வருவதற்குள், கணவரின் சந்தேகத்திற்கு செயலால் பதில் அளிப்பதற்காக இலவச கருத்தடை முகாமுக்கு சென்று விடுகிறார் பரிமளா. வெகுளி பெண்ணாக இருந்தவர், தைரியமுள்ள பெண்ணாகவும், தாயுள்ளத்துடன் தியாக உணர்வுள்ள பெண்ணாகவும் பரிணம்திருப்பார் பரிமளா.
சின்ன வீடு- பாக்யலட்சுமி
1983இல் முந்தானை முடிச்சு படத்தில் ஊர்வசியை அறிமுகம் செய்த பாக்யராஜ், 1985இல் சின்னவீடு படத்தில் ஊர்வசியின் சகோதரி கல்பனாவை தமிழில் அறிமுகம் செய்தார்.
அன்றைய காலகட்டத்தில், வேறு பெண்களை நாடிச் செல்லும் கணவர்களை பெண்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பது பற்றிய சிக்கலான பிரச்சனையை தனது கதை வழியே பேசினார் பாக்யராஜ்.
நகரத்தில் வசிக்கும் மதனகோபால்(பாக்யராஜ்), அழகான பெண்ணை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று கனவு கொண்டிருந்த வேளையில், தனது எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக கிராமத்து பெண்ணான பாக்யலட்சுமியை (கல்பனா) திருமணம் செய்து ஏமாற்றம் அடைகிறார். இதனால் கவர்ச்சியான பெண்ணின் வலையில் சிக்கித் தவிப்பதை புறஅழகை விட அக அழகே அவசியம் என்பதை நகைச்சுவையுடன் சொல்கிறது.
கணவருக்கு சின்ன வீடு இருப்பதை தெரிந்து, அவரை உறவினர்கள் அவமதிக்கும்போது பொறுத்துக் கொள்ளாமல் கணவருக்காக பேசுவார் பாக்யலட்சுமி. "என் கணவர் தவறு செய்தலும் எந்த தாயும் தனது மகனை பட்டினி போட மாட்டாள். ஒரேடியாக அவரை ஒதுக்கி விட முடியுமா, இல்லை நான் ஒதுங்கி விட முடியுமா" என்று கூறுவார் பாக்யலட்சுமி.
கணவன் அழகுக்காக வேறொரு பெண்ணைத் தேடிச் சென்றாலும், அழகை விட குணமே சிறந்தது என்பதைத் தனது பொறுமையாலும் புத்திசாலித்தனத்தாலும் உணர்த்தி, கணவனை நல்வழிப்படுத்தும் ஒரு எளிய பெண்தான் பாக்யலட்சுமி.
வசந்தி, சுகுணா, பரிமளா, பாக்யலட்சுமி மூலமாக பெண்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திய பாக்யராஜ், வரதட்சணையால் ஏற்படும் திருமணத் தடைகள்(தாவணிக் கனவுகள்), சமூக ஏற்றத் தாழ்வுகள்(இது நம்ம ஆளு) போன்ற சமூக பிரச்சனைகளையும் தனது திரைப்படங்கள் வாயிலாக அலசியுள்ளார்.