எதிர்காலத்தில் முதல்வர் ஆக வேண்டும் என்பது தான் ஆசை - ‘பத்தா’ திரைப்பட புகழ் சாய் பிருத்விராஜ்
இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில், கடந்த மாதம் வெளியான பத்தா திரைப்படத்தில், விஜய் சேதுபதியின் நடிப்பை மிஞ்சும் அளவிற்கு குழந்தை நட்சத்திரமான சாய் பிருத்விராஜ் நடித்திருந்ததாக ரசிகர்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்
Published : November 16, 2026 at 12:14 PM IST
சென்னை: ‘பத்தா’ திரைப்பட புகழ் சாய் பிருத்விராஜ் தனக்கு எதிர்காலத்தில் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என கூறியுள்ளது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன், நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவான ‘பத்தா’ திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் உருவான இப்படத்தில், சபரி எனும் முக்கியமாக கதாபாத்திரத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக சாய் பிரித்விராஜ் நடித்திருந்தார். குறிப்பாக, கதையின் உணர்வுப்பூர்வமான அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் அவரது கதாபாத்திரம் அமைந்திருந்தது.
பத்தா படத்தில் சிறுவயதுக்கே உரிய குறும்புத்தனம், பயம், கோபம், சோகம் என பல்வேறு உணர்வுகளைத் தனது முகபாவனைகள் மற்றும் இயல்பான உடல்மொழி மூலம் வெளிப்படுத்தியிருந்தார். படம் பார்த்த ரசிகர்கள் சிறுவனின் நடிப்பு விஜய் சேதுபதியை மிஞ்சும் அளவிற்கு இருந்ததாக பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
குறிப்பாகப் படத்தின் இறுதிக்கட்டக் காட்சிகளில் அவரது நடிப்பு ரசிகர்களிடையே பாராட்டுகளைப் பெற்றது. குழந்தை நட்சத்திரமாகத் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ள சாய் பிரித்விராஜுக்கு, ‘பத்தா’ திரைப்படம் திரையுலகில் குறிப்பிடத்தக்க அடையாளமாக அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் சாய் பிருத்விராஜ் தனியார் யூடியூப் சேனலில் பேசுகையில், தான் எதிர்காலத்தில் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த பேட்டியில் நெறியாளர் டோஷிலா, சாய் பிருத்விராஜிடம் தங்களது எதிர்கால கனவு என்ன? என கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், அவர் ”எதிர்காலத்தில் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும்” என தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் சாய் பொருத்விராஜிடம் பிடித்த நடிகர் குறித்து கேட்ட போது, “எனக்கு விஜய் சார் தான் மிகவும் பிடிக்கும். அவரது ஒரு படத்தை கூட திரையரங்குகளில் பார்க்க தவறமாட்டேன். ஆனால் துப்பாக்கி படத்தை மட்டும் திரையரங்குகளில் பார்க்கவில்லை” என்றார்.
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தொடர்ந்து நெறியாளர், சுதந்திர தின விழா கொடியேற்றுதல் நிகழ்ச்சியில் தொகுப்பாளராக இருந்தது யார் என சாய் பிருத்விராஜிடம் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு சாய் பிருத்விராஜ், கொடியசைவு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய்யும், அவரது நண்பர் அஜித்குமாரும் பங்கு பெற்றனர் என பதிலளித்தார்.
உடனடியாக சுதந்திர தின விழா கொடியேற்றும் நிகழ்வில் தான் தொகுப்பாளராக இருந்ததாக டோஷிலா தெரிவித்தார். பத்தா திரைப்படம் மூலம் பிரபலமான குழந்தை நட்சத்திரமான சாய் பிரித்விராஜ், எதிர்காலத்தில் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என தெரிவித்திருப்பது சமூக வரையதளங்களில் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.