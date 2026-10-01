ETV Bharat / entertainment

சம்பவம் செய்த 'பத்தா' திரைப்படம் - 'விஜய் சேதுபதி கரியரில் சிறந்த நடிப்பு' என வெளியாகும் ஆன்லைன் விமர்சனம்

'நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்', 'சீதக்காதி' உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்ற இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன் பத்தா படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

பத்தா திரைப்படம் போஸ்டர்
பத்தா திரைப்படம் போஸ்டர் (Youtube/ Think Music India)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பத்தா' திரைப்படம் மிகச் சிறப்பாக உள்ளது என விமர்சனங்கள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்த வருடத்தின் சிறந்த திரைப்படம் பத்தா என ஆன்லைனில் பல விமர்சகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். 'நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்', 'சீதக்காதி' உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்ற இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன். இவரது இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, லொஜோமோல் ஜோஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்ப்டம் பத்தா இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தை இயக்குநர் அட்லீயின் 'A For A Apple' ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் மற்றும் ஸ்டுடியோ 18 நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், பத்தா திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் பிரசாந்த் ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “பத்தா திரைப்படம் இந்த தசாப்தத்தில் வெளியான சிறந்த படம். இயக்குநர் பாலஜி தரணிதரன் இயலாததை செய்து காட்டியுள்ளார். இயக்குநர் அட்லீயின் மகுடத்தில் பத்தா திரைப்படம் ஒரு கோகினூர் வைரம். விஜய் சேதுபதி திரை வாழ்க்கையில் இது சிறந்த கதாபாத்திரம். இந்த படத்தில் நடித்துள்ள சிறுவன் கண்டிப்பாக தேசிய விருது பெறுவார்” என கூறியுள்ளார்.

விஜய் சேதுபதியின் பத்தா திரைப்படம் குறித்து தனியார் ஊடகம் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பத்தா மனநிறைவு தரும் அழகான திரைப்படம். இந்த படத்தில் நடித்துள்ள சிறுவன் சபரிக்கு கண்டிப்பாக தேசிய விருது கிடைக்கும். விஜய் சேதுபதி இப்படத்தில் அசத்தலாக நடித்துள்ளார். மேலும் சாய் அபயங்கரின் இசை தனித்துவமாகவும், சிறப்பாகவும் உள்ளது.

அவரது சிறப்பான பின்னணி இசை காரணமாக படத்தில் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகள் ரசிகர்களை சென்று சேர்ந்துள்ளது. நகைச்சுவை காட்சிகள் படம் முழுவதும் வொர்கவுட் ஆகியுள்ளது. நான் எவ்வளவு முறை திரையரங்குகளில் கை தட்டினேன் என நியாபகம் இல்லை. இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரனுக்கு வாழ்த்துகள். இது போன்ற திரைப்படங்கள் காலம் கடந்து நிலைத்து நிற்கும். இந்த வருடம் வெளியான சிறந்த படங்களில் ஒன்று என கண்டிப்பாக கூறலாம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் மற்றொரு தனியார் ஊடகம் பத்தா திரைப்படத்தை வெகுவாக பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளது. பத்தா திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பு குறித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “விஜய் சேதுபதி அற்புதமாக நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் நடித்துள்ள சாய் என்ற சிறுவனுக்கு பாராட்டுக்கள். பாலஜி தரணிதரன் எழுத்து நம்மை சிரிக்க வைக்கிறது. அதேபோல் கடைசி 30 நிமிடங்கள் இத்திரைப்படம் அழகான, ஆழ்ந்த மன நிறைவை தருகிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது

ஆன்லைன் விமர்சகர் கார்த்திக் கிருஷ்ணா பத்தா திரைப்படத்தை தவறவிட வேண்டாம் என்றும், அருமையான திரைப்படம் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார்.

பத்தா திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் அய்யப்பன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பத்தா ஒரு கேங்ஸ்டர் டிராமா கதையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஒரு நகைச்சுவை பொழுதுபோக்கு படமாக சிறப்பாக இருந்தது. விஜய் சேதுபதி மற்றும் சிறுவன் கூட்டணி படத்தில் சிறப்பாக உள்ளது. உணர்வுப்பூர்வமான நகைச்சுவை திரைப்படம். சாய் அபயங்கரின் இசை படத்திற்கு மற்றொரு பெரும் பலம்” என கூறியுள்ளார்.

அதேபோல் பத்தா திரைப்படம் பார்த்த சினிமா செய்தியாளர் ராஜசேகர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பத்தா உணர்வுப்பூர்வமான மற்றும் நகைச்சுவை கலந்த காட்சிகளுடன் முதல் பாதி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய் சேதுபதி காமெடி காட்சிகளில் அசத்துகிறார். மேலும் படத்தில் சிறுவனும் நடிப்பின் மூலம் சுவாரஸ்யமாக மாற்றுகிறார்.

சாய் அபயங்கர் இசை மிகப்பெரிய ஆச்சர்யம். இசையமைப்பை அவர் கையாண்ட விதம் அபாரமாக உள்ளது. பத்தா இந்த வருடத்தின் சிறந்த திரைப்படம். டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்யலாம்” என கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

BATHTHA ONLINE REVIEW
விஜய் சேதுபதி
VIJAY SETHUPATHI
பத்தா விமர்சனம்
BATHTHA REVIEW

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.