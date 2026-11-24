வில்லனாக மிரட்டும் ’அயர்ன் மேன்’ ராபர்ட் டவுனி - இணையத்தை கலக்கும் ’அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே’ டிரெய்லர்
’அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று இணையத்தில் வெளியான நிலையில், 3 கோடி பார்வையாளர்களை கடந்து சாதனை படைத்து வருகிறது.
Published : November 24, 2026 at 10:52 AM IST
ஹைதராபாத்: அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே (Avengers: DoomsDay) திரைப்படத்தின் டிரெய்லர், இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
அவெஞ்சர்ஸ் (Avengers: Endgame) திரைப்படம் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான பிறகு 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 18ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
12.18.26 is Doomsday. Experience Avengers: Doomsday in theaters everywhere December 18. Get tickets now. https://t.co/HReh5UgcRk https://t.co/AqDF2LGuZA— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 23, 2026
ரூசோ பிரதர்ஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள டூம்ஸ்டே படத்தில் ராபர்ட் டவுனி டாக்டர் டூம் என்ற வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இதுவரை மார்வெல் யுனிவர்சில் அயர்ன் மேனாக ரசிகர்களை கவர்ந்த ராபர்ட் டவுனி இந்த படத்தில் வித்தியாசமாக வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே திரைப்படத்தின் கதையை படக்குழு சஸ்பென்ஸாக வைத்திருந்த நிலையில், படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.
Team up and stand together. Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get tickets now. https://t.co/HReh5UgcRk https://t.co/EIyr68003m— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 23, 2026
இந்த டிரெய்லரில் கிறிஸ் எவன்ஸ், ஸ்டீவ் ரோஜர்ஸ் கதாபாத்திரத்தில் வருவது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடைசியில் வெளியான எண்ட்கேம் படத்தில் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்களை வைத்துவிட்டு பெக்கியுடன் வாழச் செல்லும் ஸ்டீவ், புதிய வீட்டில் குடிபெயர்ந்து குழந்தை பெற்றும் வாழும் காட்சிகள், இந்த டிரெய்லரில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஸ்டீவ் தான் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ என்பதை மறைத்து வைத்திருப்பது இந்த டிரெய்லரின் மூலம் தெரிகிறது.
Doomsday is going to be fire !!! I can’t wait to go see it #doomsday #AvengersDoomsday #Xmen— Anthony Worsham (@COGANTH1925) November 24, 2026
மேலும் ஃபெண்டஸ்டிக் ஃபோர் கேரக்டர்கள் கடந்த காலத்திற்கு சென்று ஸ்டீவ் ரோஜர்ஸ் கதாபாத்திரத்தை தற்போதைய காலகட்டத்திற்கு டாக்டர் டூம் உடன் சண்டையிட அழைத்து வருகின்றனர். மேலும் ராபர்ட் டவுனி டாக்டர் டூம் கதாபாத்திரத்தில் மிரட்டலான தோற்றத்தில் வருகிறார். எக்ஸ் மேன் படத்தில் வரும் ஃபாக்ஸ் கேரக்டர்கள் இந்த அவெஞ்சர்ஸ் படத்தில் டாக்டர் டூம் கதாபாத்திரத்துடன் இணைந்துள்ளது. அதில் 'Cyclops' கதாபாத்திரம் ‘To me, my X-Men' என வசனத்தை கூறும் காட்சிக்கு தியேட்டர்களில் விசில் பறக்கும்.
Am i the only one who found #AvengersDoomsdayTrailer soulless ? I hope the movie will surprise me— ρ𝕣ⅈꪗꪖꪑ • ପ୍ରୀୟମ୍ 🇮🇳 (@badmashtoka) November 24, 2026
3 கோடி பார்வைகளை கடந்த டிரெய்லர்
நேற்று மாலை அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியான நிலையில், தற்போது மூன்று கோடி பார்வையாளர்களை கடந்து சாதனை படைத்து வருகிறது. இதனிடையே டூம்ஸ்டே படத்தின் டிரெய்லருக்கு பார்வையாளர்கள் கலவையான விமர்சனங்களை அளித்து வருகின்றனர்.
முன்பதிவில் ரூ.52.21 கோடி வசூல்
நெட்டிசன்கள் ஒரு சிலர், “டூம்ஸ்டே திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் சிறப்பாக உள்ளது, எப்போது படத்தை பார்ப்பேன் என ஆவலான உள்ளேன்” என கூறியுள்ளனர். அதேநேரத்தில், ஒரு சிலர், டூம்ஸ்டே டிரெய்லர் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை, ஆன்மா இல்லாதது போல் தோன்றுகிறது என பதிவிட்டுள்ளனர். அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே திரைப்படம் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏற்கனவே சாதனை படைத்துள்ளது. இதுவரை இந்தியாவில் மட்டும் டிக்கெட் முன்பதிவில் ரூ.52.21 கோடி வசூல் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.