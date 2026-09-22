கின்னஸ் சாதனை படைத்த ’ராக்கா’ திரைப்படம் - உலக சினிமாவை திரும்பி பார்க்க வைத்த அல்லு அர்ஜூன், அட்லீ
அட்லீ இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜூன், தீபிகா படுகோன், ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் 'ராக்கா' திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வருகிறார்.
Published : September 22, 2026 at 1:31 PM IST
ஹைதராபாத்: அட்லீ இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜூன் நடித்துள்ள ராக்கா திரைப்படம் கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளது.
பிரமாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவாகி வரும் ராக்கா திரைப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. அட்லீ இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜூன், தீபிகா படுகோன், ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் ராக்கா திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வருகிறார். இந்நிலையில் ராக்கா திரைப்படம் கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. அதாவது Live motion capture எனப்படும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் 37 நடிகர்களை கொண்டு இப்படத்தில் ஒரு காட்சியை படம் பிடித்துள்ளனர்.
இதன்மூலம் லைவ் மோஷன் கேப்சர் தொழில்நுட்படத்தில் ஒரே நேரத்தில் அதிக நபர்களை கொண்டு படம்பிடிக்கப்பட்ட காட்சி என்ற சாதனையை ராக்கா திரைப்படம் படைத்துள்ளது. இதுகுறித்து ராக்கா படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய சினிமாவை உலக அரங்கிற்கு கொண்டு செல்லும் சர்வதேச வெற்றி. ஒரே நேரத்தில் 37 நடிகர்களை படம் பிடிக்கப்பட்டதன் மூலம் ஒரே நேரத்தில் அதிக நபர்களை கொண்டு லைவ் மோஷன் கேப்சர் செய்யப்பட்ட திரைப்படம் என்ற கின்ன்ஸ் உலக சாதனை புத்தக்கத்தில் ராக்கா திரைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. இதற்கான கின்னஸ் சான்றிதழை இயக்குநர் அட்லீ மற்றும் நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர்” என தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் ’37’ என்ற எண்ணுடன் கொண்ட போஸ்டரை பதிவிட்டு வந்தனர். தொடர்ந்து அட்லீ பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி ராக்கா படத்தின் அப்டேட் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், இந்த கின்ன்ஸ் சாதனை அப்டேட்டை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
சயின்ஸ் பிக்ஷன் ஜானரில் உருவாகி வரும் ராக்கா திரைப்படத்தில் அதிகப்படியான மிருகங்கள் இடம்பெறுவதால், மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட கிராஃபிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்துடன் தயாராகி வருகிறது. முன்னதாக அல்லு அர்ஜூன் பிறந்தநாளுக்கு அவர் மிருகம் போன்ற தோற்றத்தில் இருக்கும் ராக்கா படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
Happy Birthday to my director @Atlee_dir garu. 🖤— Allu Arjun (@alluarjun) September 21, 2026
Extremely proud to work with a director of your vision and calibre. Looking forward to creating more magic. 🖤 pic.twitter.com/dxpXvJs09u
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மேலும் இப்படத்தில் captain america, avengers age of ultron உள்ளிட்ட ஹாலிவுட் படங்களில் பணிபுரிந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர் ஜாஸ் பெர்னாண்டஸ் பணிபுரிந்து வருகிறார். பிரமாண்ட இயக்குநர் அட்லீ, தென்னிந்தியாவில் முன்னணி நட்சத்திர நடிகராக திகழும் அல்லு அர்ஜுடன் இணைந்துள்ளதால் ராக்கா படத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.