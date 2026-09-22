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ரஜினிகாந்திடம் கிடைத்த அந்த ‘கம்ஃப்ர்ட் சோன்’ - ’தர்மன்’ பட அப்டேட் கொடுத்த இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து

அன்பில் அவன் படத்தின் பட்ஜெட் அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்ததால் என் பெற்றோரின் வீட்டை அடமானம் வைத்து பணத்தை ஏற்பாடு செய்தேன் என நடிகர் அசோக் செல்வன் கூறியுள்ளார்.

இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து
இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 12:00 PM IST

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சென்னை: தர்மன் படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்தும், ரஜினிகாந்துடன் பணியாற்றும் அனுபவம் குறித்தும் இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் ஆர். கார்த்திகேயன் இயக்கத்தில், அசோக் செல்வன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’அன்பில் அவன்’ திரைப்படத்தின், விளம்பர நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது.

அப்போது பேசிய படத்தின் நாயகன் நடிகர் அசோக் செல்வன், ”‎என்னுடைய பெற்றோருக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். படத்தின் பட்ஜெட் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்ததால், என்னுடைய கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்ற முடிவில், என் பெற்றோரின் வீட்டை அடமானம் வைத்து பணத்தை ஏற்பாடு செய்தேன். ‎என்னுடைய கனவை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த முடிவை எடுத்தேன். அதை நனவாக்க எனது பெற்றோர் எனக்கு முழுமையாக ஆதரவாக இருந்தார்கள்.

’அன்பில் அவன்’ திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சி
’அன்பில் அவன்’ திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

‎இந்தப் படத்திற்கு பிறகு, ஒரு படத்தின் போஸ்டரில் என் பெயர் இருந்தால், அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக நான் முழு முயற்சியையும் எடுத்திருக்கிறேன் என்று அர்த்தம். ‎அந்த முயற்சி எப்போதும் 100 சதவீதமாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய வாக்குறுதி. ‎இந்தப் படம் எனக்கு மீண்டும் முதல் இடத்திலிருந்து தொடங்குவது போன்ற உணர்வைத் அளித்துள்ளது. ‎இப்படம் ஒரு மறுபிறப்பு, என்னை நானே புதிதாகக் கண்டறிதல் என்று எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். ஆனால், இது எனக்கு மிகவும் சிறப்பான படமாக இருக்கும்” என்றார்.

‎இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து பேசுகையில், ”அன்பில் அவன் படத்திற்காக அசோக் செல்வன் 70 அடி உயரத்தில் இருந்து குதித்தான் என்கிறார்கள், எனக்கு அது ஆச்சரியம் கிடையாது. 150 அடியில் இருந்து குதிக்க வேண்டும் என்றாலும், அவர் குதிப்பார். அந்தளவிற்கு டெடிகேஷன் ஆன மனிதர்.

’தர்மன்’ படத்தின் மூன்றாம் கட்ட படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்து மைசூர் செல்ல உள்ளோம். நாம் அனைவரும் தலைவர் ரஜினிகாந்தை பார்த்து தான் வளர்ந்திருப்போம். அசோக் செல்வன், பிரதீப் ரங்கநாதன் உடன் பணியாற்றிய பிறகு நேரடியாக ரஜினியுடன் பணியாற்றுகிறேன், அவருடன் பணியாற்றும் அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும் என தயக்கம் இருந்தது. ஆனால், தற்போது ரஜினிகாந்துடன் மிகவும் கம்ஃபோர்ட் சோனில் உள்ளேன்” என்றார்.

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தொடர்ந்து சண்டை பயிற்சியாளர் பீட்டர் ஹெயன் பேசுகையில், ”‎இந்த படம் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒன்று. ‎இந்த கதை என்னிடம் வரும் போது, கிட்டத்தட்ட 17 படங்களுக்கு ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக பணியாற்றியுள்ளேன். கதையைப் படித்ததும் கட்டாயம் இப்படத்தில் பணியாற்ற முடிவு செய்தேன். என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இந்த படத்தின் கதை ஒத்துப் போனதால் அனைத்து படங்களையும் ஒதுக்கி வைத்து முழு கவனம் செலுத்தி இப்படத்தில் பணியாற்றினேன்.

‎சமீபத்தில் டிவி நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் மூன்று லட்சம் சம்பாதிக்கும் ஆண் வேண்டும், ஹெலிகாப்டர் வேண்டும், கார் வேண்டும், யஷ் போன்ற தோற்றம் வேண்டும் என்கின்றனர் அன்பில் அவன் பார்த்த பிறகு அசோக் செல்வன் போன்ற ஒருவர் இருந்தால் போதும் என்பார்கள்” என பேசினார்.

தொடர்ந்து இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தா பேசுகையில், ”மெய்யழகன் படத்திற்கு பிறகு நான் அதிகப்படியான இசைப் பணியை இப்படத்தில் மேற்கொண்டுள்ளேன். ‎என்னுடைய நேர்மையான பணியை இந்த படத்தில் கொடுத்துள்ளேன். ‎நான் இதுவரை பணியாற்றியதில் 99 சதவீதம் அறிமுக இயக்குநர்கள் தான். அவர்களின் நோக்கம் தூய்மையாக இருக்கிறது” என்றார்.

TAGGED:

தர்மன் அப்டேட்
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ANBIL AVAN MOVIE
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