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ரூ.500 கோடி வசூலை அள்ளிய ’ஸ்பைடர்மேன்’ - இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த 'டாப் 10' ஹாலிவுட் படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் வரிசையில் 477.50 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து ’அவதார் தி வே ஆஃப் வாட்டர்’ திரைப்படம் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.

ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே
ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே (Film Poster)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 3:46 PM IST

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ஹைதராபாத்: 'ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம் இந்தியாவில் 500 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைத்த நிலையில், இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸில் அதிக வசூல் செய்த ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

டாம் ஹாலண்ட் நடிப்பில் 'ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே' (Spider man Brand New Day) திரைப்படம் ஜூலை 31 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரமாண்டமாக வெளியானது. இந்தியாவிலும் சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்கு அதிக ரசிகர்கள் உள்ள நிலையில், ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படம் வெளியான 11 நாட்களில் 500 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளதாக அப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சோனி பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. விமர்சனரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்ற ஸ்பைடர்மேன் திரைப்படம், வசூலிலும் வெளியான நாள் முதல் சக்கை போடு போடுகிறது.

சாக்னில்க் இணையதளம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, இந்த திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில், 72.44 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது, தொடர்ந்து 2-வது நாளில் 59.03 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த நிலையில், மூன்றாவது நாளில் 84.01 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது. முதல் வார முடிவில் இந்திய அளவில் மொத்தமாக ரூ.334.75 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.

இந்நிலையில் 11-வது நாளான நேற்று (ஆகஸ்ட் 9) 41.53 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அளவில் 500 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த முதல் வெளிநாட்டு திரைப்படம் என்ற சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த திரைப்படம் வெளியாகி இரண்டு வாரங்கள் ஆன பின்பும், வசூல் ஏறுமுகத்தில் உள்ளது படக்குழுவினரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.

ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. ஏற்கனவே இந்தியாவில் ஸ்பைடர்மேன் படங்களுக்கு அதிக ரசிகர்கள் உள்ள நிலையில், தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் வெளியானதால் புதிய பாகத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

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ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் முன்னதாக இந்தியாவில் வெளியான ஹாலிவுட் திரைப்பட வசூல்களை எளிதாக கடந்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 10 ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்

வரிசை

எண்

திரைப்படத்தின் பெயர்

வசூலித்த தொகை

(ரூபாய் கோடியில்)

1.ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே500.00
2.அவதார் தி வே ஆஃப் வாட்டர்477.50
3.அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம்445
4.ஸ்பைடர்மேன்: நோ வே ஹோம்270
5.அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார்271
6.ஜங்கிள் புக்240
7.அவதார்: ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்235
8.லயன் கிங்’190
9.முஃபாசா லயன் கிங்172
10.டெட்பூல் மற்றும் ஊல்வரைன்169.25

TAGGED:

SPIDER MAN BRAND NEW DAY
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ஸ்பைடர்மேன்
அதிக வசூல் செய்த ஹாலிவுட் படங்கள்
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