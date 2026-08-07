பின்னணி இசையில் ’சம்பவம்’ செய்த அனிருத், லோகேஷ் கனகராஜ் மிரட்டல் அறிமுகம் - ’டிசி’ ஆன்லைன் விமர்சனம்
அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி, சஞ்சனா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில், அனிருத் இசையில் ’டிசி’ திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : August 7, 2026 at 3:31 PM IST
சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜின் அசத்தலான நடிப்பு மற்றும் அனிருத்தின் மிரட்டலான பின்னணி இசை ஆகியவையுடன் ’டிசி’ (DC) திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது; மேலும் நடிகை வாமிகா கபியின் நடிப்பும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது என்று இந்த திரைப்படம் குறி்தத விமர்சனங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
டிசி திரைப்படம் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் தனியார் ஊடக நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், "இந்த ஆண்டு வெளியான சிறந்த திரைப்படங்களில் ஒன்று ‘டிசி’. இப்படம் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை விறுவிறுப்பாக உள்ளது. இந்த திரைப்படம் நடிகராக லோகேஷ் கனகராஜுக்கு நல்ல தொடக்கம். நடிகை வாமிகாவின் நடிப்பிற்கு விருது வழங்கலாம்.
#DC - 4/5. One Of The Most Satisfying Films Of This Year. From Start To End, Film Is Completely Engaging. Good Debut By Lokesh. Award-Winning Performance By Wamiqa. Loved The Scenes Between Sanjana & Lokesh And Wamiqa & Lokesh.— Trendswood (@Trendswoodcom) August 7, 2026
Easily Anirudh's Career Best Background Score.… pic.twitter.com/rpRobTLerY
அதேபோல் இப்படத்தில் அனிருத் பின்னணி இசை அவரது திரை வாழ்வில் சிறந்த ஒன்று என கூறலாம். படத்தின் இடைவேளை காட்சி, திருமண நிகழ்ச்சி சண்டைக் காட்சி, கிளைமாக்ஸ் என அனைத்து காட்சிகளும் பிளாஸ்ட். தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் இது ஒரு சிறந்த திரைப்படம். குறிப்பாக படத்தொகுப்பு மற்றும் ஒலி வடிவமைப்பு ஆகியவை சிறப்பாக உள்ளன. இதுபோன்ற ஒரு விறுவிறுப்பான படத்தை இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரனிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை” என கூறப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் டிசி படம் பார்த்த மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், "விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் மேட் மேக்ஸ் ஆக்ஷன் எண்டர்டெயினர் படத்தை இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் எடுத்துள்ளார். அனிருத் மிகச் சிறந்த இசையை வழங்கியுள்ளார். லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி, சஞ்சனா ஆகியோர் தங்களது சிறப்பான நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
#DC [#ABRatings - 4/5]— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 7, 2026
- A Mad Max Action entertainer from ArunMatheshwaran packed with tight screenplay 👌
- Anirudh has perfectly placed montage of all the tracks which has been released. Extraordinary work👏
- LokeshKanagaraj, WamiqaGabbi & Sanjana given best for their… pic.twitter.com/CWAvJ8WRs0
இரண்டாம் பாதியில் ஒரு சில காட்சிகள் நீளமாக உள்ளன. படத்தின் மேக்கிங் மற்றும் காட்சிகள் அசத்தலாக உள்ளது. டிசி படத்தின் கதை சிறப்பாக இல்லை என்றாலும், ஆக்ஷன் காட்சிகள் படத்தை காப்பாற்றுகிறது. இடைவேளை, போலீஸ் ஸ்டேஷன் காட்சி மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் படத்தின் சிறந்த காட்சிகளாகும். டிசி கண்டிப்பாக திரையரங்கில் பார்க்க வேண்டிய படம்” என கூறியுள்ளார்.
டிசி திரைப்படம் குறித்து பிரபல சினிமா விமர்சகர் ரமேஷ் பாலா வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “டிசி, ஒரு வன்முறை கலந்த ஆக்ஷன் திரைப்படம். இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜிற்கு இந்த காதாபாத்திரம் கச்சிதமாக பொருந்தியுள்ளது. வாமிகா கபி, சஞ்சனா ஆகியோர் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். இப்படத்தில் அனிருத் இசைக்கு தேசிய விருது கொடுக்க வேண்டும். இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இதுவரை இயக்கிய படங்களில் டிசி சிறந்த படம்” என தெரிவித்துள்ளார்.
#DC [4/5] : An EPIC Violent Action Thrill ride.. 🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 7, 2026
A gang of do-gooder outlaws on the run.. A bad cop team on the chase..@Dir_Lokesh role perfectly suits him.. He is terrific.. #WamiQaGabbi is fantastic @isanjkayy an impactful performance.. @anirudhofficial should get… pic.twitter.com/GnRncbhL1X
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டிசி படம் பார்த்த மற்றொரு சினிமா விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “ இந்த திரைப்படம் ஒரு விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன் ரொமான்டிக் த்ரில்லர். தேவதாஸ் கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் மற்றும் சந்திரா கதாபாத்திரத்தில் வாமிகா கபி ஆகியோர் இணைந்து நடிப்பில் அசத்தியுள்ளனர். இசையமைப்பாளர் அனிருத் இப்படத்தின் முதுகெலும்பாக திகழ்கிறார். குறிப்பாக அவரது பின்னணி இசை அருமை. ஒரு வன்முறை கலந்த ராவான திரைப்படமான ’டிசி’ இதுவரை அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் வெளியான படங்களில் சிறந்தது என கூறலாம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
#DC Review : Full Bloody Blast.— Sreedhar Pillai (@sri50) August 7, 2026
My Rating : 3.5/5
An engaging and racy action & romantic thriller. @Dir_Lokesh as Devdas & @iWamiqaGabbi as Chandra , à la ‘Bonnie & Clyde’ are terrific and holds it together. @isanjkayy is impressive and the romantic track is soothing.… pic.twitter.com/5EzZsRjc9o