"AI பற்றி எனக்கு தெரியாது..நான் பேப்பர் பென்சில் தான் பயன்படுத்துகிறேன்" - கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணி!

இதுவரை நான் பேப்பர் பென்சில் மட்டுமே பயன்படுத்தி வரைந்து வருகிறேன் என செவாலியே விருது பெற்ற கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணி தெரிவித்துள்ளார்.

விருது பெற்ற இயக்குநர் தோட்டா தரணி
விருது பெற்ற இயக்குநர் தோட்டா தரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 8:05 AM IST

சென்னை: செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பற்றி எனக்கு தெரியாது, அது தேவைப்பட்டதும் இல்லை. ஆனால், ஏஐ மனிதர்களை முந்திச் செல்லக் கூடாது என பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய செவாலியே விருது பெற்ற கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணி தெரிவித்துள்ளார்.

கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணிக்கு கலைத்துறை பங்களிப்பை பாராட்டி, பிரான்ஸ் அரசின் உயரிய விருதான ’செவாலியே விருது’ வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது. இதில், இந்தியாவுக்கான பிரான்ஸ் தூதர் தியெரி மாத்தோ, சென்னை மற்றும் புதுச்சேரி பிரான்ஸ் துணைத் தூதர் எத்தியென் ரோலான் பியெக் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தோட்டா தரணிக்கு செவாலியே விருதை வழங்கி கெளரவித்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணி, “ இந்த விருது தமிழ்நாட்டுக்கே பெருமை. இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்கள் இந்த கலைத் துறையில் இணைகிறார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த விருது ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும். கடினமாக உழைத்தால் அனைத்தும் வெற்றியில் தான் முடியும். வாழ்க்கையிலும் முன்னேறலாம் என்பது தான் என்னுடைய தத்துவம்.

நான் புதிய இயக்குநர்கள், மூத்த இயக்குநர்கள் என அனைவரிடமும் வேலை செய்துள்ளேன். திறமையான தயாரிப்பாளர்கள் உள்ளார்கள். அனைவரும் எனக்கு மிகுந்த உத்வேகமாக இருந்தார்கள். இதுவரை நான் வேலை செய்த படங்களில் சவாலான படங்கள் என்று எதுவும் அமையவில்லை. என் அப்பாவுடன் பயணித்த நாட்களை தற்போது ஓவியமாக வரைந்து வைத்துள்ளேன்” என்றார்.

AI பற்றி தெரியாது

தொடர்ந்து, செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பற்றி எனக்கு தெரியாது. அதனை பயன்படுத்தி வேலை செய்பவர்களுக்கு உதவுகிறதா? என்று தான் பார்க்க வேண்டும். எனக்கு ஏஐ தொழில்நுட்பம் தேவைப்பட்டது இல்லை. அதே நேரம் ஏஐ மனிதர்களை முந்திச் செல்லக் கூடாது. இதுவரை நான் பேப்பர் பென்சில் மட்டுமே பயன்படுத்தி வரைந்து வருகிறேன். அதுதான் எனக்கும் தெரியும்” என்றார்.

சினிமா துறையில் AI

தற்போதைய காலகட்டத்தில் திரைத்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு அதிகளவில் இருந்து வருகிறது. வசனம் எழுதுவதில் ஆரம்பித்து, பயத்தை இயக்கி உருவாக்குவதில் இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த AI மூலமாக படத்திற்கு தேவையான கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கி, அதற்கு உயிரோட்டம் கொடுத்து காட்சிக்கு தேவையான VFX வேலைகளை செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் செய்யலாம்.

தமிழ் திரைத்துறையில் பிரபல இசையமைப்பாளரான ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், கூகுள் க்ளவுட் உடன் இணைந்து செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் இசைக் குழுவை அமைக்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், பிரபல இசையமைப்பாளர் ஒருவர் தனது பாடல் ஒன்றுக்கு ChatGPT-ஐ பயன்படுத்தியதாக சமீபத்தில் கூறியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. சமீபத்தில், 'லவ் யூ' என்ற கன்னட திரைப்படம் முழுக்க முழுக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் உதவியால் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

