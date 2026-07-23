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'ஜனநாயகன்' படத்தில் லாஜிக் தவறுகள் நிறைய இருக்கா? 'பிளாஸ்டு, பிளாஸ்டு' என விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகம்

இடைவேளையில் வரக்கூடிய 'இராவணன் மகன் டா' பாடல் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜனநாயகன் ரசிகையின் ரிவியூ
ஜனநாயகன் ரசிகையின் ரிவியூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 5:04 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் லாஜிக் தவறுகள் நிறைய இருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்து விஜய்யின் தீவிர ரசிகர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்று இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக அறியப்படும் 'ஜனநாயகன்' இன்று (ஜூலை 23) வெற்றிகரமாக உலகெங்கிலும் வெளியாகியது. இப்படத்திற்கு விஜய்யின் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் புரடக்சன்ஸ் (KVN Productions) தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ என ஏராளமானோர் நடித்துள்ளனர்.

ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வந்த ரசிகைகள்
ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வந்த ரசிகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

படம் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் பல்வேறு விதமான சர்ச்சைகளில் சிக்கி இன்று இறுதியாக திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. உலக அளவில் சுமார் 3 ஆயிரம் திரையரங்குகளிலும், தமிழகத்தில் மட்டும் சுமார் 1,000க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளிலும் ஜனநாயகன் வெளியாகி உள்ளது.

‎‎‎அந்த வகையில், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகினி திரையரங்கில் ஜனநாயகன் படத்தைக் காண வந்த ரசிகர்கள் அங்கு நடனமாடியும், பாட்டு பாடியும் தங்களுடைய உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர். ‎‎‎மேலும், திரைப்படத்தை பார்க்க வந்த ரசிகர்கள் சிலர், "தயவுசெய்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையத்தில் பார்க்காமல், திரையரங்கத்தில் வந்து பார்த்துக் கொண்டாடுங்கள்" என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தொடர்ந்து, "இந்த திரைப்படத்தில் அனைத்து அம்சங்களுமே சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது. அதிலும், வில்லனாக இருக்கக்கூடிய ஹிந்தி பட நடிகரான பாபி தியோல் சிறப்பாக பணியாற்றி இருக்கிறார். பிரகாஷ்ராஜை விட அவர் தனியாக தெரிகிறார். லாஜிக் தவறுகள் ஆங்காங்கே நிறைய இருப்பதாக சிலர் கூறுகின்றனர். அது தவறான தகவல். அப்படி ஒன்று படத்தில் எதுவும் கிடையாது.

படத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த ரசிகர்கள் 'பிளாஸ்டு, பிளாஸ்டு' என உற்சாகம்
படத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த ரசிகர்கள் 'பிளாஸ்டு, பிளாஸ்டு' என உற்சாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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அரசியல் வசனம் இருக்கிறது. அது நேரடியாக திமுக கட்சிக்கு எதிரானதுதான். இதில் எந்த தவறும் இல்லை. மக்களை வஞ்சிக்கும் அரசியல்வாதிகளை தோலுரித்து காட்டியிருக்கிறார்கள். பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து திரைப்படத்தில் சிறப்பாக பேசியிருக்கிறார்கள்.

இந்தப் படம் முழுக்க தளபதி அவரை கொண்டாடுவதற்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனிருத்தின் பின்னணி இசை மிரளச் செய்துள்ளது. அதிலும் இடைவேளையில் வரக்கூடிய 'இராவணன் மகன் டா' பாடல் மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது. மற்ற அனைத்து கதாபாத்திரமும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். தளபதியை கடைசியாக ஒருமுறை திரையில் பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நிச்சயம் இது வசூல் சாதனைச் செய்யும் படமாக இருக்கும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்" என்று தெரிவித்தனர்.

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