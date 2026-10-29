’ராமாயணா’ திரைப்பட பாடல் சர்ச்சை: இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் விளக்கம்
ராமாயணா படத்தின் ’மங்கள வண்ணமே’ பாடல், ’குன் ஃபயா குன்’ பாடலை போன்று உள்ளதாகவும், தமிழ் மொழியில் ’கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்’ படத்தில் ’என்ன சொல்லப் போகிறாய்’ பாடல் போல உள்ளது என கருத்துக்கள் வெளியாகின.
Published : October 29, 2026 at 3:12 PM IST
ஹைதராபாத்: ராமாயணா திரைப்படத்தில் வெளியான ‘மங்கள வண்ணமே’ பாடல் சர்ச்சைக்கு இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ராமாயணா படத்தின் முதல் பாடல் ‘ஜெய் ஜெய் ராம்’ கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வெளியானது. அதனைத் தொடர்ந்து ராவண தாண்டம் மற்றும் மங்கள வண்ணமே உள்ளிட்ட பாடல்கள் வெளியாகின. இந்த இரண்டு பாடல்களும் சமூக வலைதளத்தில் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டன. ராவண தாண்டவம் பாடல் பெரியளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என நெட்டிசன்கள் விமர்சித்தனர்.
தொடர்ந்து அபய் ஜோத்புர்கர், சைந்தவி பாடிய ’மங்கள வண்ணமே’ பாடலில், சூஃபி மற்றும் க்குவாலி இசை மரபு சரியாக பொருந்தவில்லை என ரசிகர்கள் விமர்சனம் செய்தனர். புராண கதையான ராமாயணத்தில் இந்த இசை எவ்வாறு பொருந்தும் என கேள்வி எழுப்பினர்.
அதுமட்டுமின்றி இந்த பாடல் ஹிந்தி மொழியில், ’குன் ஃபயா குன்’ பாடலை போன்று உள்ளதாகவும், தமிழ் மொழியில் ’கண்டுகொண்டேன் க்ண்டுகொண்டேன்’ படத்தில் ’என்ன சொல்லப் போகிறாய்’ பாடல் போல உள்ளது என சமூக வலைதளத்தில் கருத்துக்கள் வெளியாகின.
இருப்பினும் ’மங்கள வண்ணமே’ பாடல் வெளியான போது விமர்சித்தவர்கள், பிறகு நன்றாக இருப்பதாக பாராட்டினர். இந்நிலையில் ராமாயணா பாடல் சர்ச்சை குறித்து ஏ.ஆர்.ரகுமான் தனியார் ஊடகத்தில் பேசுகையில், “நாங்கள் ஒரு பாடலை உருவாக்கும் போது, பல யோசனைகளுக்கு பிறகு பல்வேறு கட்ட மாறுதல்களை செய்கிறோம். இறுதியாக பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டு, வெளியாகிறது. அதன்பிறகு அந்த பாடல்களுக்கு வரும் விமர்சனங்களை பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு நேரம் இருப்பதில்லை. நான் எனது பணியை உண்மையோடும், அர்ப்பணிப்போடும் செய்துள்ளேன். இந்த பாடலை மக்கள் விரும்புவார்கள் என நம்புகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
ராமாயணா படத்திற்கு முதல் முறையாக மற்றொரு இசையமைப்பாளருடன் இணைந்து ஏ.ஆர்.ரகுமான் பணியாற்றியுள்ளார். ஹாலிவுட்டில் பிரபல இசையமைப்பாளரான ஹான்ஸ் ஜிம்மர் ஏ.ஆர்.ரகுமானுடன் இணைந்து இசையமைத்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும் முன்னதாகவே 2009ஆம் ஆண்டு ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் படத்திற்கு பிறகே பணியாற்ற வேண்டிய சூழல் உருவான போது, அந்த வாய்ப்பை ஏ.ஆர்.ரகுமான் தவிர்த்தார்.
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“சுமார் 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, எனக்கு ஆஸ்கர் விருது கிடைத்த தருணத்தில், ஹான்ஸ் ஜிம்மர் என்னுடன் பணியாற்ற அழைப்பு விடுத்தார். ஆனால், அந்த சமயத்தில் நான் ஓய்வெடுக்கும் மனநிலையில், இருந்தேன்” என ஏ.ஆர்.ரகுமான் தெரிவித்துள்ளார்.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், யாஷ் ராவணனாகவும் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ராமாயணா’. மேலும் இந்த படத்தில் ராமாயணா புராணக்கதையின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பலர் நடித்துள்ளனர்.