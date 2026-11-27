'மூன்வாக்' படம் மூலம் நடிகர் அவதாரம் எடுத்துள்ள ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
மூன்வாக் திரைப்படம், வரும் டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி திரையரங்குகிறது வெளியாகிறது என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், 'மூன்வாக்' திரைப்படம் மூலமாக நடிகர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.
இயக்குநர் மனோஜ் நிர்மலா ஸ்ரீதரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'மூன்வாக்' படத்தை பிஹைண்ட்வுட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. பிரபுதேவா கதாநாயகனாக நடித்துள்ள இப்படத்தில் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். யோகி பாபு, அஜு வர்கீஸ், அர்ஜுன் அசோகன், ரெடின் கிங்ஸ்லி, மொட்டை ராஜேந்திரன், லொள்ளு சபா சுவாமிநாதன், தீபா சங்கர், நிஷ்மா செங்கப்பா, சுஷ்மிதா நாயக் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
நகைச்சுவை, நடனம், இசை ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு குடும்பங்கள் ரசிக்கும் வகையில் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, யோகி பாபு இப்படத்தில் 16 வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருப்பது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அந்த வகையில் படத்தின் டிரெய்லர் இன்று மாலை வெளியானது.
படத்தின் டிரெய்லரில், தொடக்கத்தில் கதாநாயகிகளுக்கான பில்டப் காட்சி போல ஆரம்பித்து, பிரபுதேவாவின் குரலில் யார் அது சமந்தாவாக இருக்குமோ என கேள்வி எழுப்பக்கூடிய சூழலில், 'மாப்பிள்ளை! நான் தான் அது' என பெண் வேடத்தில் தோன்றுகிறார் யோகி பாபு. அந்த தருணத்திலேயே இந்த படம் முழுக்க காமெடி கலந்த திரைப்படம் என ரசிகர்களை தயார் படுத்துகிறது.
அதனை அடுத்து அஜு வர்கீஸ், யூடியூப் பிரபலம் சதீஷ் ஆகியோர் தோன்றி சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அதனைத் தொடர்ந்து மொட்டை ராஜேந்திரனின் பின்னணி குரலில் 'இவர்களெல்லாம் அசிங்கமாக பார்த்து சிரித்தது நம்முடைய கதாநாயகனை பார்த்துதான். அவனுடைய பெயர் பாபூடி' என சொன்னதும் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் பின்னணி இசையில் பிரபு தேவா ஸ்லோமோஷனில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டு கதாநாயகிகளின் அறிமுகமும் நடைபெறுகிறது. அவர்களின் குணாதிசயமும் சொல்லப்படுகிறது.
ட்ரெய்லரில் அனைவரும் எதிர்பார்க்காத ஒன்றாக அமைந்திருப்பது இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் திரையில் தோன்றி 'என்னத்த ஆடுறாரு இவரு?' என்று கேள்வி எழுப்புகிறார். நிச்சயம் அந்த கேள்வி, பிரபுதேவாவை பார்த்து தான் இருக்கும் என யூகிக்க முடிகிறது.
கடைசியாக இருக்கையில் அமர்ந்தபடி பேனாவை சுழற்றிக் கொண்டு 'நாலு பேர் சந்தோஷமாக சிக்கிறார்கள் என்றால் எதுவுமே தப்பில்லை' என்று கூலாக ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் கூறுவது டிரெய்லரில் இடம் பெற்றுள்ளது.
மூன்வாக் திரைப்படம், வரும் டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி திரையரங்குகிறது வெளியாகிறது என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.