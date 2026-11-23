'ராமாயணா' திரைப்படத்திற்காக 12 வாய்ப்புகளை நிராகரித்தேன் - ஏ.ஆர்.ரகுமான்
ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் ஹாலிவுட் இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்.
Published : November 23, 2026 at 5:17 PM IST
ஹைதராபாத்: ராமாயணா திரைப்படத்திற்காக 10 முதல் 12 திரைப்பட வாய்ப்புகளை நிராகரித்ததாக இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் தெரிவித்துள்ளார்.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ’ராமாயணா தி ரைஸ் ஆஃப் தி லெஜண்ட்’. இந்த திரைப்படம் ராமாயணா புராணக் கதையை தழுவி உருவாக்கப்பட்டது. இந்த திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக ரூ. 4000 பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த திரைப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் ஹாலிவுட் இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்.
சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த திரைப்படத்தின் பாடல்கள் மறும் பின்னணி இசைக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது. இந்த படத்தில் ’ஜெய் ஜெய் ராம்’ பாடலை அரிஜித் சிங் மற்றும் ஸ்ரேயா கோஷால் ஆகியோர் பாடியிருந்தனர். தொடர்ந்து ’ராவண தாண்டவம்’ படத்தை விஷால் தத்லானி பாடியிருந்தார். மேலும் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் ’மங்கள வண்ணமே’ என்ற பாடலும் படத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது.
இந்நிலையில் ராமாயணா பட பாடல்கள் பெரும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது. ‘மங்கள வண்ணமே’ பாடல் சூஃபி மற்றும் க்குவாலி முறையில் இசையமைக்கப்பட்ட நிலையில், இசைக்கோர்ப்பு பொருந்தவில்லை என விமர்சிக்கப்பட்டது. மேலும் 'ராவண தாண்டவம்’ பாடலிலும் ஒலியின் தீவிரத்தன்மை காரணமாக பல்வேறு விவாதங்களை தூண்டியது.
Music has a beautiful way of bringing different worlds together. Collaborating with @HansZimmer on Ramayana has been a special creative journey, exploring new musical possibilities while staying true to the soul of this timeless epic. Grateful to be part of this journey, with so much more to explore and share with you all. #Ramayana #HansZimmer @WorldOfRamayana— A.R.Rahman (@arrahman) November 3, 2026
இந்நிலையில், இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் (IFFI) ஒரு படத்திற்கு இசையமைக்கும் செயல்முறை குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். அப்போது அவர், “நாங்கள் ராமாயணா படத்திற்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இசையமைத்து வருகிறோம்.
|இதையும் படிங்க: ‘ஃபிரேமை பாருங்க ஜி’ - ஒரே புகைப்படத்தில் ரஜினி, அஜித்குமார், தோனி; களைகட்டிய அனிருத் திருமண வரவேற்பு
அதில் ஒரு சில பாடல்களுக்கு 12 முதல் 13 வெர்ஷன்களுக்கு இசையமைத்துள்ளோம். ராவண தாண்டவத்திற்கு 12 முதல் 13 வெர்ஷன்கள் இசையமைத்து, பின்னர் ஒன்று இறுதி செய்யப்பட்டது. ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பதற்காக கிட்டதட்ட 10 முதல் 12 பட வாய்ப்புகளை நிராகரித்தேன். அதில் பல முக்கிய இயக்குநர்களின் படங்க்ளும் அடங்கும். ஆனால் அதனை நினைத்து இப்போது பெருமைப்படுகிறேன். எனக்கு எந்த திரைப் படத்திற்கு இசையமைக்க விருப்பமோ அதனை மட்டும் நான் ஒப்புக் கொண்டு இசையமைக்கிறேன்” என்று ஏ.ஆர்.ரகுமான் கூறினார்.