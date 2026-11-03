ஏ.ஆர். ரகுமான் சொன்ன ‘ஐஸ்கிரீம் கடை’ கதை - ‘ராமாயணா’ பட பாடல் விமர்சனம் குறித்து தரமான விளக்கம்
ரூ. 4,000 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்
Published : November 3, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 4:29 PM IST
சென்னை: ராமாயணா திரைப்படத்தின் பாடல் விமர்சனம் குறித்து பேசிய ஏ.ஆர். ரகுமான், ‘அனைவரையும் திருப்திபடுத்த வேண்டும் என்றால், ஐஸ்கிரீம் தான் விற்க வேண்டும்’ என நகைச்சுவையாக கூறியுள்ளார்.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘ராமாயணா ரைஸ் ஆஃப் லெஜண்ட்’ திரைப்படம், ரூ. 4,000 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரமாண்டமாக உருவாகியுள்ளது. புராண கதையான ‘ராமாயணா’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 5ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பல்வேறு மொழிகளில் வெளியாகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஒரு மாதமாக இப்படத்தின் புரமோஷனில் படக்குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முதலில், ‘ராமாயணா’ படத்தின் டீசர் வெளியான போது கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. அதனைத்தொடர்ந்து வெளியான டிரெய்லர் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. மேலும், இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான், ஹான்ஸ் சிம்மருடன் ஆகிய இருவரும் ரசிகர்களை மகிழ்விக்க கை கோர்த்துள்ளனர். அதன் காரணமாக, இந்த படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை மீது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு எகிறியது.
ஆனால், ‘ராமாயணா’ படத்தின் பாடல்கள் வெளியானது முதல் பெரும் விமர்சனத்தை எதிர்கொண்டது. இந்த படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிளாக வெளியான ‘மங்கள வண்ணமே’ பாடல் சூஃபி மற்றும் க்குவாலி முறையில் இசையமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமர் மற்று சீதையின் திருமணத்தை காட்சிப்படுத்தி இந்த பாடல் உருவாகியுள்ள நிலையில், இசைகோர்ப்பு பொருந்தவில்லை என விமர்சங்கள் எழுந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த மங்கள வண்ணமே பாடல், இந்தி மொழியில், ‘குன் ஃபயா குன்’ பாடலை போன்று உள்ளதாகவும், தமிழ் மொழியில் ‘கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்’ படத்தில் ‘என்ன சொல்லப் போகிறாய்’ பாடல் போல உள்ளது என்றும் சமூக வலைதளத்தில் கருத்துக்கள் பரவின.
பாடல்களை உடனே பாராட்ட வேண்டாம்
இப்படி ராமாயணா படத்தின் பாடல்கள் குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அதுகுறித்து தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரகுமான் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். “என்னை நானே கடுமையாக விமர்சனம் செய்து கொள்வேன். எனது இசையமைப்புகளை உடனடியாக அனைவரும் பாராட்ட வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பதில்லை” என்று பேட்டியில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், “நான் பாடல்களுக்கான இசையமைப்பை ஒரே நாளில் முடிவு செய்வதில்லை. சில சமயங்களில் மாதக் கணக்கில் அதனுடன் வாழ்கிறேன். ஒரு பாடலின் பின்னணியில் இருக்கும் சிந்தனையை எவரும் உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. சில நேரங்களில் ஊறுகாய் போல அதன் போக்கில் விட்டுவிட வேண்டும். அதன் பழமை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகும் போது, பாடல் மெட்டுகள் சிறப்பாகிறது” என இசையமைப்பை ஊறுகாய் உடன் ஒப்பிட்டு பேசினார்.
’ஐஸ்கிரீம் தான் விற்க வேண்டும்’ - ஏ.ஆர்.ரகுமான்
தொடர்ந்து பேசிய ஏ.ஆர்.ரகுமான், “பொதுமக்களின் கருத்திற்கு ஒருவரால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியும். எல்லோரையும் நாம் திருப்திபடுத்த முடியாது. அதிலிருந்து முன்னேறி செல்ல கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
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மேலும், மறைந்த ஆப்பிள் நிறுவன தலைமை செயல் அலுவலர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டிய ஏ.ஆர். ரகுமான், “நீங்கள் அனைவரையும் திருப்திபடுத்த விரும்பினால், போய் ஐஸ்கிரீம் விற்கலாம்” என கூறினார். ராமாயணா பாடல் விமர்சனங்கள் குறித்து ஏ.ஆர்.ரகுமானின் இந்த கருத்து தற்போது பேசுபொருளாகி உள்ளது.