ஏ.ஆர்.ரகுமானை வாழ்த்தியவர் தேவா - ’சொக்கத் தங்கம்’ என நடிகர் ரஜினிகாந்த் புகழாரம்
இளையராஜா கொடிகட்டி பறக்கும் காலத்தில் தேவா தனக்கென ஒரு பாணியை உருவாக்கி, மிகப்பெரும் வெற்றி பெற்றார் என ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவா ஒரு கள்ளம் கபடம் அற்ற ஒரு தூய்மையான சொக்கத் தங்கம் என தெரிவித்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் தேவா இன்று காலை சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் மாரடைப்பால் காலமானார். அவரது உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, இன்று காலை தேவாவின் இல்லத்திற்கு சென்ற ரஜினிகாந்த் அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து இசையமைப்பாளர் தேவா உடனான நினைவுகளை பகிர்ந்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், ”இசையமைப்பாளர் தேவா மறைந்தது மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அளிக்கிறது. அவர் எனது அண்ணாமலை, பாட்ஷா மற்றும் அருணாச்சலம் ஆகிய மூன்று படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். மூன்றும் வெற்றி பெற்ற படங்கள். அதன்பின்னர் எனது படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைக்கவுள்ளதாக அவரிடம் சென்று கூறினேன். நான் தயக்கமாக அவரிடம் கூறிய போது தாராளமாக இசையமைக்கட்டும். ஏ.ஆர்.ரகுமான் புதியதாக தமிழ் சினிமாவில் முன்னேறி வருகிறார்.
சந்தோஷமாக கூறுகிறேன், நன்றாக படம் பண்ணுங்கள் என்றார். மேலும் உங்களுடன் மூன்று படங்கள் பணியாற்றியதே பெரிய பாக்கியம் என்றார். அந்த அளவிற்கு கள்ளம் கபடம் இல்லாத சொக்கத் தங்கம் தேவா சார். அவர் வாழ்வில் பல கஷ்டங்களை சந்தித்துள்ளார். அவருக்கு 4 தம்பிகள். அவர் தெருத்தெருவாக கச்சேரி செய்துள்ளார். திருமண கச்சேரிகளிலும் வாசித்துள்ளார்.
அதன்பிறகு அவர் திரையுலகில் பெரிய இசையமைப்பாளரான பின்பும், அவரது தம்பிகளை விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. இளையராஜா கொடிகட்டி பறக்கும் காலத்தில் தேவா தனக்கென ஒரு பாணியை உருவாக்கி, மிகப்பெரும் வெற்றி பெற்றார். கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தான் இசை நிகழ்ச்சி நடத்துவதாகவும் அதனை நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கூறினார். நான் அப்போது சென்று நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன்.
தொடர்ந்து பல நாடுகளுக்கு சென்று இசை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தினார். ஒவ்வொரு முறையும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வந்த பிறகு என்னை வந்து சந்திப்பார். அப்போது இசை நிகழ்ச்சியில் இளைஞர்களை பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று கூறுவார். இதே சந்தோஷத்தில் இன்னும் 10 அல்லது 15 வருடங்கள் வாழ்ந்து விட்டு செல்வேன் என்றும் நெகிழ்ச்சியாக தெரிவிப்பார்.
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ஆனால் கடவுள், நீ மிகவும் நல்லவர், அதனால் சந்தோஷமாக இருக்கும் போதே அழைத்து கொள்கிறேன் என கூட்டிக் கொண்டு சென்றுவிட்டார். தேவாவின் ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும், அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்” என அந்த வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.