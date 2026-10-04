அபூர்வ சகோதரர்கள் திரைப்பட இயக்குநர் ‘சிங் கீதம் சீனிவாசராவ்’ காலமானார்
தனது 94-ஆவது வயதில் இளைய தலைமுறையின் காதலை மையமாகக் கொண்ட ‘சிங் கீதம்’ என்ற ஃபேன்டசி மியூசிக்கல் திரைப்படத்தை இயக்கி இந்திய அளவில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியவர் இயக்குநர் சீனிவாசராவ்.
Published : October 4, 2026 at 7:28 AM IST
சென்னை: இந்திய திரைப்படத் துறையில் பன்முகத்தன்மை கொண்ட மூத்த திரைப்பட கலைஞர் சீனிவாசராவ் காலமானார்.
இந்திய திரைப்படத் துறையில் பன்முகத்தன்மை கொண்ட மூத்த திரைப்பட கலைஞர் சீனிவாசராவ் (95), நேற்று (அக்டோபர் 3) சென்னையில் காலமானார். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் 60-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை இவர் இயக்கியுள்ளார்.
சென்னையில் பட்டப்படிப்பு
சீனிவாசராவ் இந்திய திரையுலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்த மூத்த இயக்குநர் ஆவார். திரைக்கதை ஆசிரியர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகராகவும் அவர் திரையுலகில் வலம் வந்திருக்கிறார். 1931 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் குடூரில் பிறந்த இவர், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் படித்தார்.
ஆரம்ப காலத்தில் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் கே.வி. ரெட்டியிடம் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றினார். அந்த காலகட்டத்தில் ‘மாயாபஜார்’, ‘ஜகதேக வீருனி கதா’ உள்ளிட்ட முக்கியமான படங்களின் உருவாக்கத்தை நேரில் பார்த்து திரை உருவாக்கத்தைக் கற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து, 1972 ஆம் ஆண்டில் வெளியான தெலுங்கு திரைப்படமான ‘நீதி நிஜாயிதி’ மூலம் அவர் இயக்குநராக திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
வித்தியாசமான கதைக்களங்களுக்கு முக்கியத்துவம்
அதன் பின்னர் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் திரைப்படங்களை இயக்கி தனது திறமையை அவர் வெளிப்படுத்தினார். அவரது திரைப்படப் பயணத்தில் பரிசோதனை முயற்சிகளுக்கும், வித்தியாசமான கதைக்களங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் இருந்தது.
முதல் தமிழ் படம்
இதற்கு மிக சிறந்த உதாரணமான படமாக 1974 ஆம் ஆண்டில் வெளியாகிய ‘திக்கற்ற பார்வதி’ படத்தைச் சொல்லலாம். இதுவே அவரது முதல் தமிழ்த் திரைப்படமாகவும் அமைந்தது. ராஜாஜியின் படைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான இந்த திரைப்படம் தேசிய திரைப்பட விருதில் சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படத்துக்கான விருதைப் பெற்றது.
இதுதவிர, தமிழில் ‘ராஜ பார்வை’, ‘பேசும் படம்’, ‘அபூர்வ சகோதரர்கள்’, ‘மைக்கேல் மதன காமராஜன்’, ‘மகளிர் மட்டும்’, ‘சின்ன வாத்தியார்’, ‘காதலா காதலா’, ‘லிட்டில் ஜான்’ மற்றும் ‘மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்’ போன்ற சிறந்த படங்களை அவர் இயக்கியிருக்கிறார்.
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குறிப்பாக, கமல்ஹாசனும், சிங்கீதம் சீனிவாசராவும் இணைந்து உருவாக்கிய தமிழ் படங்கள் சினிமா உலகில் பெரிதும் பேசப்பட்டன. அந்தவகையில், ‘ராஜ பார்வை’, ‘அபூர்வ சகோதரர்கள்’, ‘மைக்கேல் மதன காமராஜன்’ இவர்களின் கூட்டணியில் உருவாகிய சிறந்த படைப்புகளாக அமைந்தன.
வசனமில்லா திரைப்படம்
தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கில் ‘மயூரி’, ‘ஆதித்யா 369’, ‘பைரவ த்வீபம்’ உள்ளிட்ட படங்களையும், கன்னடத்தில் ‘ஹாலு ஜேனு’, ‘சலிசுவ மோடகளு’, ‘பாக்கியத லட்சுமி பாரம்மா’ உள்ளிட்ட படங்களையும் இயக்கியுள்ளார்.
‘புஷ்பக விமானம்’ போன்ற வசனமில்லா திரைப்படத்தின் மூலம் இந்திய சினிமாவில் தனித்துவமான முயற்சியையும் அவர் மேற்கொண்டார்.
94 வயதில் காதலை மையமாகக் கொண்ட திரைப்படம்
சமீபத்தில் இவரது 94ஆவது வயதில், இளைய தலைமுறையின் காதலை மையமாகக் கொண்ட ‘சிங் கீதம்’ என்ற ஃபேன்டசி மியூசிக்கல் திரைப்படத்தை இயக்கி இந்திய அளவில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினார். இதனாலேயே இவரது பெயருடன் சிங் கீதம் என்ற அடைமொழியும் ஒட்டிக்கொண்டது.
இந்திய திரையுலகில் மிகவும் முக்கியமான இயக்குனரான சிங்கீதம் சீனிவாசராவின் இழப்பு, திரை உலகிற்கு பேரிழப்பாகும். அவரது இறுதி சடங்குகள் குறித்தான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.