துஷாரா விஜயன் ஆக்ஷனில் கலக்கும் ’காட்டாளன்’ - மே 28 ஆம் தேதி வெளியீடு
Published : May 21, 2026 at 1:13 PM IST
சென்னை: நடிகர்கள் ஆண்டனி வர்கீஸ், துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’காட்டாளன்’ திரைப்படம் வரும் மே 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
2024-ம் ஆண்டு வெளியாகி, மாபெரும் வெற்றி பெற்ற 'மார்கோ' திரைப்படத்தை தொடர்ந்து கியூப்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் ஷெரீப் முகம்மது தயாரித்துள்ள திரைப்படம் 'காட்டாளன்'. இப்படம் உலகமெங்கும் வரும் மே 28ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. ஒரே சமயத்தில் தமிழ் மற்றும் மலையாளம் மொழிகளில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை ஜி.எஸ்.சினிமா இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் லெனின் தமிழகமெங்கும் வரும் மே 28ஆம் தேதி வெளியிடுகிறார்.
பவுல் ஜார்ஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'காட்டாளன்' திரைப்படம் பெயருக்கேற்றார் போல் காட்டில் நடக்கும் பரபரப்பு கடத்தல் சம்பவங்களை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும் பொருட்செலவில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் திரைக்கதை தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை விறுவிறுப்பாக இருக்கும். ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனியில் அமர வைத்து, அடுத்தது என்ன என்று பார்வையாளர்களை ஒவ்வொரு நிமிடமும் பரவசத்தில் ஆழ்த்தும் என்று படக்குழுவினர் நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
'காட்டாளன்' திரைப்படத்தில் ஆண்டனி வர்கீஸ், துஷாரா விஜயன், கபீர் சிங், சுனில், சித்திக், பர்த் திவாரி, ராஜ் திரன்தாசு, ஹரிஷங்கர் நாராயணன், ஆன்சன் பால் மற்றும் சந்தீப் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் மூலம் நடிகை துஷாரா விஜயன் மலையாள சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார்.
மேலும், பெப்ஸி மற்றும் எகசெட் ஆகிய இரண்டு யானைகள் இப்படத்தின் திரைக்கதையில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன. உரிய அனுமதி பெற்று, விலங்குகளை துன்புறுத்தாமல் நிஜ யானைகள் இப்படத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
'கேஜிஎப்' திரைப்படத்தை தனது இசையால் அதிர வைத்த ரவி பஸ்ரூர் 'காட்டாளன்' படத்திற்கு இசையமைக்க, ரேனா திவே ஒளிப்பதிவு மேற்கொண்டுள்ளார். மேலும் ஷமீர் முகம்மது படத்தொகுப்பை கையாண்டுள்ளார். தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் நேரடியாக உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படம் தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளிலும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு வெளியாகிறது.
பான் இந்தியா படத்திற்கு தேவையான அனைத்து அம்சங்களையும் கொண்டுள்ள 'காட்டாளன்' திரைப்படம் இந்தியா முழுவதும் மட்டுமின்றி உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. ஏற்கனவே இப்படத்தின் க்ளிப்ம்ஸ் வீடியோ வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் காட்டாளம் திரைப்படம் அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் காட்டாளன் திரைப்படம் கவரும் என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.