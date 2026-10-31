பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘வேட்டுவம்’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் குறித்து வெளியான அப்டேட்!
‘வேட்டுவம்’ திரைப்படத்தில் நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ், ஆர்யா, சோபிதா துலிபாலா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள நிலையில், பா.ரஞ்சித் இயக்கியுள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 10:33 AM IST
சென்னை: இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'வேட்டுவம்' திரைப்படமானது 2027ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரிலீஸாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் தனித்துவமான கதைக்களம் மூலம் சமூக அரசியல் பேசும் திரைப்படங்களை இயக்கி கவனம் ஈர்த்து வருபவர் இயக்குநர் பா. ரஞ்சித். ‘அட்டகத்தி’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான இவர், தொடர்ந்து மெட்ராஸ், கபாலி, காலா, சார்பட்டா பரம்பரை, தங்கலான் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடையே தனக்கென தனி அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
இந்நிலையில், பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் புதிய திரைப்படம் ‘வேட்டுவம்’. இப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படம், பா. ரஞ்சித்தின் மற்ற திரைப்படங்களைப் போலவே வலுவான கதைக்களத்தையும், சமூகப் பின்னணியையும் கொண்டிருக்கும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர். மேலும் ‘வேட்டுவம்’ ஆக்ஷன் படமா? அல்லது சமூக அரசியல் பேசும் படமா? என ரசிகர்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்தப் படத்தில் நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ், ஆர்யா, சோபிதா துலிபாலா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் தயாரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தற்போது படத்தின் வெளியீடு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அந்த வகையில், ‘வேட்டுவம்’ திரைப்படம் வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகைக்கு அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ‘தர்மன்’ திரைப்படம், ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்துள்ள ‘இந்தியன் 3’, சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் விஷால் நடித்துள்ள ‘புருஷன்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இந்நிலையில் பொங்கல் பண்டிகை ரேஸில் பா.ரஞ்சித்தின் ‘வேட்டுவம்’ திரைப்படமும் இணைந்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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2027 பொங்கல் வெளியீட்டுக்கு தயாராகி வரும் இப்படத்தின் டீசர், டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீடு குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்களை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.