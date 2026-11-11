கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற அனிருத் – காவ்யா மாறன் திருமணம்; இணையத்தில் வெளியான புகைப்படங்கள்
அனிருத், காவ்யா மாறனின் திருமண வரவேற்பு, சென்னையில் நவம்பர் 21ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 8:29 PM IST
சென்னை: இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் – காவ்யா கலாநிதி மாறன் திருமணம் கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற நிலையில், திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளன.
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வருபவர் அனிருத். தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான '3' திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான இவர், தனது முதல் படத்திலேயே 'ஒய் திஸ் கொலவெறி' பாடல் மூலம் உலக அளவில் கவனம் ஈர்த்தார். தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித்குமார், கமல்ஹாசன், சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து தனக்கென பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
மறுபுறம், சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன்- காவேரி கலாநிதி மாறன் தம்பதியினரின் மகள் காவ்யா மாறன் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில், சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் உரிமையாளராகவும், அணியின் போட்டிகளின்போது நேரில் தோன்றி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பவராகவும் அறியப்படுகிறார்.
அனிருத் - காவ்யா மாறன் இருவரும் காதலித்து வந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இவர்களது திருமணம் குறித்த அறிவிப்பு, ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந்நிலையில், அனிருத் ரவிச்சந்தர், காவ்யா மாறன் ஆகியோரின் திருமணம், குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் கிரீஸ் நாட்டில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
இவர்களின் திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளன. இந்தப் புகைப்படங்கள், சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.
அந்த புகைப்படத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், லதா ரஜினிகாந்த், தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் ஆகியோர் உள்ளனர். காவ்யா மாறனுடன் இருக்கும் மற்றொரு புகைப்படத்தை அனிருத் வெளியிட்டுள்ளார்.
அனிருத், காவ்யா மாறனின் திருமண வரவேற்பு, சென்னையில் நவம்பர் 21-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.