'அரசன்' படப்பிடிப்பு தளத்தில் 'அனிருத்' - எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்த வெற்றிமாறன்
சென்னை தரமணியில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரங்கில் 'அரசன்' படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், திடீரென அனிருத் வருகை தந்தார்.
Published : August 26, 2026 at 4:53 PM IST
சென்னை: சிம்பு நடித்து வரும் அரசன் படப்பிடிப்பு தளத்தில் திடீரென அனிருத் வருகை தந்தது தொடர்பான புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகர் சிம்பு, மாநாடு படம் மூலம் சினிமாவில் இரண்டாவது இன்னிங்சை தொடங்கி, பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். குறிப்பாக நல்ல கதையை தேர்வு செய்து நடித்து வருவது அவரது ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. பத்து தல, வெந்து தணிந்தது காடு, தக் லைஃப் என அடுத்தடுத்த படங்கள் வெளியாகி சிம்புவின் நடிப்புக்கு பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.
தொடர்ந்து, இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் 'அரசன்', இயக்குநர் தேசிங்கு பெரியசாமியுடன் 50-வது படம், STR 51 என அடுத்தடுத்து சிம்பு நடித்து வருகிறார். இதில் வெற்றிமாறனுடன் இணைந்து சிம்பு நடித்து வரும் அரசன் திரைப்படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
காரணம், வடசென்னை பட பாணியில் இந்த படம் இருக்கும் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது தான். இந்த படத்தில் ஆண்ட்ரியா, சமுத்திரக்கனி, கிஷோர் உள்ளிட்ட நடிகர்கள் நடிக்கின்றனர். மேலும், இந்த படத்தில், முதல்முறையாக இசையமைப்பாளராக அனிருத் இணைந்துள்ளார்.
வெற்றிமாறன், சிம்பு, அனிருத் என தமிழ் சினிமாவில் இணைந்துள்ள புதுக்கூட்டணி, ரசிகர்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் ‘அரசன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
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தற்போது சென்னை தரமணியில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரங்கில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், எவ்விதத் தொய்வும் இல்லாமல் திட்டமிட்டபடி படப்பிடிப்பு வேகமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், படப்பிடிப்பு தளத்தில் சிலம்பரசன், இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஆகிய மூவரும் சந்தித்து, படத்தின் பணிகள் குறித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர். நேரடியாக அனிருத் தளத்திற்கே வந்துள்ளதால், படத்தில் அனிருத் நடித்துள்ளாரா அல்லது ஒரு பாடலில் தோன்றுகிறாரா என்ற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
‘வடசென்னை’ யுனிவர்ஸுடன் தொடர்புடைய கதைக்களத்தில் உருவாகி வரும் ‘அரசன்’ திரைப்படத்தில், சிம்பு, வெற்றிமாறன் மற்றும் அனிருத் கூட்டணி இணைந்திருப்பதே ரசிகர்களுக்கு பெரிய ட்ரீட் ஆக அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், படம் குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளதால் ரசிகர்கள் படுகுஷியில் உள்ளனர்.