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ரசிகர்களுடன் ’ஜனநாயகன்’ படம் பார்த்த அனிருத், கீர்த்தி சுரேஷ், மமிதா பைஜூ

குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் விஜய் கட் அவுட்களுக்கு ரசிகர்கள் பால் அபிஷேகம் செய்து, மலர் தூவி, மேளதாளங்களுடன் ஊர்வலமாக வந்து, கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

’ஜனநாயகன்’ படம் பார்த்த மமிதா பைஜூ
’ஜனநாயகன்’ படம் பார்த்த மமிதா பைஜூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 11:14 AM IST

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சென்னை: குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் நடிகர்கள் கீர்த்தி சுரேஷ், மமிதா பைஜூ, இசையமைப்பாளர் அனிருத் உள்ளிட்டோர் ரசிகர்களுடன் ’ஜனநாயகன்’ படம் பார்த்தனர்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய்யின் இறுதித் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ’ஜனநாயகன்’ இன்று காலை 9 மணிக்கு தமிழ்நாடு உள்பட உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதனையொட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் விஜய் ரசிகர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் திரையரங்குகள் முன்பு உற்சாகக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய திரையரங்குகள் முன்பு அதிகாலை முதலே ரசிகர்கள் திரளாகக் குவிந்தனர். விஜய்யின் பிரமாண்ட கட் அவுட்களுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து, மலர் தூவி, மேளதாளங்களுடன் ஊர்வலமாக வந்து, பட்டாசுகள் வெடித்து, இனிப்புகள் வழங்கி கோலாகலமாக திரைப்பட வெளியீட்டைக் கொண்டாடினர்.

குறிப்பாக தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகள் திருவிழா கோலம் பூண்டிருந்தன.

ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்த நடிகைகள்

இதற்கிடையில், குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் திரைப்படத்தை பார்ப்பதற்காக நடிகை மமிதா பைஜூ, கீர்த்தி சுரேஷ், அனிருத், ஜனநாயகன் படத்தின் கேவிஎன் புரொடக்ஷன் தயாரிப்பாளர் வெங்கட்ராமன் தமிழ்நாடு மனித வளத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் வருகை தந்தனர்.

விஜய்யின் திரையுலகின் இறுதித் திரைப்படம் என்ற எதிர்பார்ப்பால், முதல் நாள் முதல் காட்சியைக் காண ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அதன் காரணமாக டிக்கெட் முன்பதிவில் மட்டும் இந்திய அளவில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரூ. 22 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளதாகவும், 7 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வெற்றி திரையரங்கில் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்
வெற்றி திரையரங்கில் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் வெளியான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்கு பல இடங்களில் டிக்கெட் தேவை அதிகரித்துள்ளது.

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கே.வி.என் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில், முதலமைச்சர் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’ஜனநாயகன்’. கடந்த பொங்கல் பண்டிகயை முன்னிட்டு ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

ஆனால் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தணிக்கை வாரியம், சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க மறுப்பு தெரிவித்தது. இதனால் படத்தில் வெளியீடு தள்ளிப் போன நிலையில், கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தணிக்கை வாரியம் ’A’ சான்றிதழ் வழங்கியது. தொடர்ந்து இன்று ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் பிரமாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

ஜனநாயகன் கொண்டாட்டம்
MAMITHA BAIJU
JANA NAYAGAN KEERTHY SURESH
ANIRUDH WATCHED JANA NAYAGAN
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