அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு விழாவில் இணைந்த பவர் சென்டர்ஸ்
அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
Published : November 22, 2026 at 12:50 PM IST
சென்னை: அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், துணை குடியரசு தலைவர் சி. பி. ராதாகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், கேரளம் மாநில முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் மற்றும் சன் நெட்வொர்க் செயல் இயக்குநர் காவியா மாறன் ஆகியோருக்கு கடந்த 12-ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் திருமணம் நடைபெற்றது. இதில் இரு வீட்டாரின் குடும்பத்தினர், நெருங்கிய உறவினர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, சென்னையில் நேற்று (நவ.21) தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இவர்களின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
ஒரே இடத்தில் இணைந்த பவர் சென்டர்ஸ்
அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு விழாவில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியவர்கள் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
தொடர்ந்து, ஒருவருக்கு ஒருவர் சந்தித்து பேசிக்கொண்டனர். ஒரே இடத்தில் தென் இந்தியாவின் முக்கிய பவர் சென்டர்ஸ் கலந்து பேசிக்கொண்டது முக்கிய கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
மேலும், இந்நிகழ்ச்சியில் துணை குடியரசு தலைவர் சி. பி. ராதாகிருஷ்ணன் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார். தொடர்ந்து, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் ரஜினிகாந்துடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.
தனித்தனியாக கலந்துகொண்ட முதல்வர் விஜய், சங்கீதா
இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அவரின் மனைவி சங்கீதா தனித்தனியாக கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர். முதலில் வந்த முதலமைச்சர் விஜய் மணமக்களுக்கு பூங்கொத்துக் கொடுத்து வாழ்த்தி, பின்னர் நடிகர் ரஜினிகாந்த், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். பின்னர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.
அதன் பின்னர் வந்த அவரின் மனைவி சங்கீதா, மணமக்களை வாழ்த்திவிட்டு மணப்பெண் குடும்பத்தினருடன் கலந்துரையாடினார்.
படையெடுத்த அரசியல் பட்டாளம்
மேலும், இந்நிகழ்ச்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், தமிழ்நாடு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் என ஒரு அரசியல் பட்டாளமே கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
குறிப்பாக திமுகவில் இருந்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், எம்.பி.க்கள் டி.ஆர்.பாலு, கனிமொழி, ஆ.ராசா, முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.என். நேரு, எ.வ.வேலு, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன், தங்கம் தென்னரசு, அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.
அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, காமராஜ் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
காங்கிரஸில் இருந்து எம்.பி. ப.சிதம்பரம், காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, பாகஜவில் இருந்து மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
மேலும், மக்கள் நீதி மய்யம் எம்.பி கமல்ஹாசன், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் அவரின் மனைவி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செளமியா அன்புமணி, தி.க. தலைவர் கி.வீரமணி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
|இதையும் படிங்க: அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி: விஐபிக்கள், நட்சத்திரங்களின் கலர்ஃபுல் புகைப்படங்கள்
திரைப்பிரபலங்கள் பங்கேற்பு
இந்நிகழ்ச்சியில் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான், நடிகை ராதிகா, நடிகர் கார்த்தி, நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், நடிகர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி, இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன், இயக்குநர் சங்கர், இயக்குநர் அட்லீ மற்றும் அவரின் மனைவி ப்ரியா, நடிகர் பிரபு உள்ளிட்ட பலர் திரைப்பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர்.
Frame-ஆ பாருங்க ஜி
இந்நிலையில், இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட முக்கிய பவர் சென்டர்ஸ்-களின் புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. குறிப்பாக முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படமும், மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசிக்கொண்ட புகைப்படமும் கவனம் பெற்றுள்ளது.