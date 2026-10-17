அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு தேதி குறிச்சாச்சு! தெலங்கானா முதல்வருக்கு அழைப்பு
சமீபத்தில் வெளியான ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தை அனிருத், காவ்யா மாறன் இருவரும் சென்னை வெற்றி திரையரங்கில் ஒன்றாக கண்டுகளித்தனர்.
Published : October 17, 2026 at 8:14 AM IST
சென்னை: இசையமைப்பாளர் அனிருத், காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்விற்கு தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் தற்போது அனிருத்தின் பாடல்களை கேட்காத ரசிகர்களே இல்லை என கூறலாம். அந்தளவிற்கு ஜென்சி இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து தரப்பினரையும் கவர்ந்து வருகிறார். கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத இசையமைப்பாளராக வலம் வரும் அனிருத், தற்போது வெற்றி பெற்றுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ படத்திலும் தனது சிறப்பான பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசையை வழங்கியுள்ளார்.
அனிருத் திருமணம் குறித்து பேசிய ரஜினிகாந்த்
இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே அனிருத், பிரபல தயாரிப்பாளர் கலாநிதி மாறனின் மகளும், ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் அணியின் நிர்வாக பொறுப்பாளருமான காவ்யா மாறன் இருவரும் காதலித்து வருவதாக கோலிவுட்டில் கிசுகிசுக்கப்பட்டது. மேலும் ‘கூலி’ திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் ரஜினிகாந்த், அனிருத்தை Most eligibel bachelor என்றும், அவருக்கு நல்ல தோற்றம், தொழில் மற்றும் நல்ல குடும்ப பின்னணி என அனைத்தும் இருக்கிறது. எதிலும் குறையில்லை. அவருக்கு திருமணம் செய்து வைக்க குடும்பத்தினர் ஆவலோடு உள்ளனர் என நகைச்சுவையாக பேசிவிட்டு சென்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அனிருத், காவ்யா மாறன் காதல் குறித்த தகவல் பரவிவந்த நிலையில், வரும் நவம்பர் மாதம் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது. இதுகுறித்து இரு தரப்பிலும் வாய் திறக்காத நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தை இருவரும் ஒன்றாக சென்னை வெற்றி திரையரங்கில் கண்டு களித்தனர்.
வெளிநாட்டில் திருமணம்
இந்நிலையில் தற்போது அனிருத், காவ்யா மாறன் திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இருவரது திருமணமும் வரும் நவம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெறுவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த திருமண நிகழ்வில் இரு குடும்பத்தினரின் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கபப்ட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 21ஆம் தேதி அனிருத், காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வு சென்னையில் நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்விற்கான அழைப்பிதழை தயாரிப்பாளர் கலாநிதி மாறன் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியை நேரில் சந்தித்து வழங்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து தெலங்கானா முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள பதிவில், “சன் குழும தலைவர் கலாநிதி மாறன், மற்றும் அவரது மனைவி காவேரி மாறன் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியை ஹைதராபாத், ஜூப்ளி ஹில்ஸ் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தனர்.
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அப்போது தனது மகள் காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு அழைப்பிதழை வழங்கினர். காவ்யா மாறன், அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு வரும் நவம்பர் 21ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறுகிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அனிருத் திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.