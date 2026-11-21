அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம்: கடிதம் மூலம் வாழ்த்து கூறிய பிரதமர் மோடி, சோனியா காந்தி
அனிருத் - காவ்யா மாறனின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியானது இன்று சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 21, 2026 at 9:18 PM IST
சென்னை: அனிருத் - காவ்யா மாறனின் திருமணத்திற்கு பிரதமர் மோடியும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியும் கடிதம் மூலமாக வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணமானது கடந்த நவம்பர் 11-ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற்றது. இந்த திருமண நிகழ்வில் அவர்களது நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியானது இன்று (நவம்பர் 21) சென்னையில் நடைபெற்றுவருகிறது. இந்நிலையில், அனிருத் - காவ்யா மாறனின் திருமணத்திற்கு பிரதமர் மோடியும், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் சோனியா காந்தியும் கடிதம் மூலமாக வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
அதன்படி, பிரதமர் மோடியின் கடிதத்தில், “காவ்யா மாறன் மற்றும் அனிருத் ஆகியோர் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்பிக்கையுடனும், ஒற்றுமையுடனும் இணைந்து இல்லறப் பயணத்தை தொடங்கும் இந்த நன்னாளில், அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மணமக்கள் இருவரும் ஒவ்வொரு நாளும், ஒருவர் மீதான அன்பையும், பாசத்தையும் மென்மேலும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் நீடூழி வாழ்ந்து, குடும்பத்தின் வளர்ச்சிக்கும், மேன்மைக்கும் வழிவகுக்க வேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன்.
இத்திருமண விழாவிற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த முக்கியமான நன்னாளில் மீண்டும் ஒருமுறை எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சோனியா காந்தி வாழ்த்து
தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் குழு தலைவர் சோனியா காந்தியின் கடிதத்தில், “கலாநிதி மாறனின் அன்பு மகள் காவ்யாவின் திருமணத்திற்கு என்னை நேரில் அழைத்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி.
உங்களது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இந்த மங்கல நிகழ்விற்காகக் குடும்பத்தினர் அனைவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தயாராகி வருகிறீர்கள் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்.
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கருணாநிதியின் ஆசிகளுடன், இத்திருமணக் கொண்டாட்டங்கள் மிகுந்த பொலிவுடனும், அழகுடனும் நிறைந்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. மணமக்கள் காவ்யா மற்றும் அனிருத் ஆகியோருக்கு எனது ஆசிகளையும், மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும் தெரிவிக்கிறேன்.
இருவரும் சிறந்த நண்பர்களாகவும், அன்பானவர்களாகவும் திகழ்ந்து, தங்களது இல்லற வாழ்க்கையில் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியைப் பெற வேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.