'மறக்க முடியாத அனுபவங்கள்' - ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி குறித்து நடிகர் அமிதாப் பச்சன் நெகிழ்ச்சி
Published : May 20, 2026 at 10:09 AM IST
ஹைதராபாத்: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியானது உலகின் மிகச்சிறந்த படப்பிடிப்பு தலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது என பாலிவுட் மெகா ஸ்டார் அமிதாப் பச்சன் பாராட்டியுள்ளார்.
உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஃபிலிம் சிட்டியாக அறியப்படும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியானது திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப்பயணிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் இடங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. ஹைதராபாத்தில் 2 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பில் அமைந்துள்ள இந்த ஃபிலிம் சிட்டிக்குள் திரைப்பட செட்கள், நேரலை நிகழ்ச்சிகள், சினிமாட்டிக் லொகேஷன்கள் போன்றவை பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
அனைத்து விதமான திரைப்படங்களை எடுக்கும் வகையில் இங்கு பெரிய மாளிகைகள், நகர்ப்புற வீதிகள் முதல் ரயில் நிலையம், விமான நிலையம் வரை பெரியளவிலான செட்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தகைய சிறப்புமிக்க ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில், தனது ஷூட்டிங் அனுபவம் குறித்து பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் சமூக வலைத்தள பதிவு ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், “ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்ற எனது அனைத்து படப்பிடிப்புகளும் எனக்கு சௌகர்யத்தையும், மறக்க முடியாத அனுபவங்களையும் கொடுத்திருக்கிறது. ஃபிலிம் சிட்டியின் உலகத்தரம் வாய்ந்த கட்டமைப்பு, வசதிகள், சூழல் போன்றவை படப்பிடிப்பை சுமுகமாகவும், மகிழ்ச்சியானதாகவும் மாற்றியுள்ளன.
இத்தனை ஆண்டுகளில், உலகின் மிகச்சிறந்த திரைப்பட தயாரிப்பு தலமாக இந்த இடம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. இந்தியா சினிமாவுக்கு ஆர்வத்துடத்தும் அர்ப்பணிப்புடனும் பணியாற்றி வருகிற ராமோஜி குழுமத்திற்கு எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று பாராட்டியுள்ளார்.
அமிதாப் பச்சனின் மெகா ஹிட் திரைப்படங்களில் ஒன்றான ‘சூர்யவன்ஷம்’ இங்கு தான் முழுக்க முழுக்க உருவாக்கப்பட்டது. இந்த படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ‘பீப்பல் கே பட்வா’ என்ற பாடலில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் அழகிய செட்கள், மிக சிறப்பாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அதேபோல், சமீபத்தில் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் உருவான ‘கல்கி 2898 AD’ திரைப்படமும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் தான் படமாக்கப்பட்டது. இந்த படத்திற்காக, பிரத்யேக செட்கள் மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தன.
படப்பிடிப்புகள் தவிர, உலகம் முழுவதுமுள்ள சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் தலமாகவும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி திகழ்ந்து வருகிறது. இங்கு வருடம் முழுக்க, ஸ்டூடியோ சுற்றுலாக்கள், சாகச மற்றும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள், பட்டாம்பூச்சி பூங்கா, தீம் பார்க்குகள் போன்றவை உள்ளன.
அமிதாப் பச்சன் நடிப்பில் ‘செக்ஷன் 84’ என்ற திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது. ரிபு தாச்குப்தா இயக்கியுள்ள இந்த படமானது வரும் நவம்பர் 19ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து கல்கி 2 மற்றும் பிரமாஸ்த்ரா பாகம் 2: தேவ் ஆகியவையும் அடுத்தடுத்து வெளியாக உள்ளன.