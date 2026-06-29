ETV Bharat / entertainment

நடிகர் சூர்யா அரசியலுக்கு வருகிறாரா? நற்பணி இயக்கம் விளக்கம்

அகரம் அறக்கட்டளை, சூர்யா நற்பணி மன்றம் இவைகள் மூலமாகவே மக்களுக்கு சேவை செய்திட வேண்டும் என்பதே சூர்யாவின் விருப்பம் என அகில இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

நடிகர் சூர்யா (கோப்புப்படம்)
நடிகர் சூர்யா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 3:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நடிகர் சூர்யாவிற்கு அரசியலுக்கு வருவதற்கான எந்த எண்ணமும் இல்லை என அகில இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அகில இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. அதில் நிர்வாகி வீரமணி, சூர்யா மக்கள் தலைவராக வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என தெரிவித்திருந்தார். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சூர்யா ரசிகர்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில், நேற்று முதல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் செய்திருக்கக்கூடிய புரட்சியை செய்து காட்டுவார் என சிலாகித்து கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து நற்பணி மன்ற நிர்வாகி திடீரென்று வீரமணி வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், ‎”நேற்றைக்கு நான், காலம் முடிவு செய்துவிட்டது. கடவுள் முடிவு செய்துவிட்டார். அவர் மக்கள் தலைவராக வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. சூர்யா அண்ணனுக்காக நீங்கள் உழைக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா? உழைக்க நீங்கள் தயார் என்றால், நடிகர் சூர்யா விரைவில் மக்கள் தலைவராக வருவார். அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என கூறினேன். இவை அனைத்தும் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்கள். இதற்கும் நடிகர் சூர்யாவிற்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது” என தெரிவித்திருந்தார்.

‎மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அகில இந்திய சூர்யா நற்பணி மன்ற இயக்கத்தின் செயல் தலைவர் ராஜ், அமைப்பாளர் ஹரிராஜ் ஆகியோர் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதில், “நேற்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நிர்வாகி வீரமணி தெரிவித்து இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அனைத்துமே அவரது சொந்த கருத்துக்கள். ஆனால் அவரது உரையை கேட்டு பலரும் சமூக வலைதளங்களில் அது தனிப்பட்ட ஒரு நபரின் கருத்து என்பதை தாண்டி மன்றத்தின் ஒட்டுமொத்த கருத்து என தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகின்றனர். மேலும் இதை யாரும் பெரிதுபடுத்தவோ, பொருட்படுத்தவோ வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

அகில இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கம் அறிக்கை
அகில இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கம் அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

‎அதேபோல வீடியோவில் பேசியிருக்ககூடிய வீரமணி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மன்றத்தில் எந்தவிதமான பொறுப்புகளிலும் இல்லாதவராவார். ‎நடிகர் சூர்யாவிற்கு அரசியலில் வரும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை. அகரம் அறக்கட்டளை மற்றும் சூர்யா நற்பணி மன்றம் இவைகள் மூலமாகவே மக்களுக்கு சேவை செய்திட வேண்டும் என்பதே அவரின் விருப்பமாகும்.

இதையும் படிங்க: பெண்களின் உணர்வுகளுக்கு திரை வடிவம் கொடுத்த பாக்யராஜ்

ஆகையால் இதுபோன்ற புரளிகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம். அகில இந்திய சூர்யா நற்பணி மன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அனைத்தும் எங்களுடைய அறிக்கைகள் மூலமாகவே வெளிவரும். சமூக வலைதளங்களில் வரும் வதந்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SURIYA
SURIYA FANS CLUB
சூர்யா அரசியல்
சூர்யா நற்பணி இயக்கம்
SURIYA POLITICS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.