அஜித்குமார் படத்தை துவக்கி வைத்த ஷாலினி - 'டேர் டெவில்' திரைப்படம் பூஜையுடன் ஆரம்பம்
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் டேர் டெவில் படத்தில் பிரபு, ஸ்ரீலீலா, பார்த்திபன், உன்னி முகுந்தன், சுனில், ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.
Published : November 2, 2026 at 4:35 PM IST
சென்னை: நடிகர் அஜித்குமார் நடிக்கும் ‘டேர் டெவில்’ படத்தின் பூஜை இன்று சென்னையில் விமர்சையாக நடைபெற்றது.
நடிகர் அஜித்குமார் தற்போது கார் ரேஸில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அடுத்ததாக எந்த இயக்குநர் படத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என கேள்வி எழுந்தது. அஜித்தின் இயக்குநர் பட்டியலில், விஷ்ணுவர்தன், சிவா ஆகியோரின் பெயர்கள் அடிபட்டன.
ஆனால் இறுதியாக மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குநராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதன்பின்னர் ’AK64’ குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், இந்த படத்தை அஜித்குமார் மனைவி ஷாலினி தயாரிக்கிறார்.
More memorable moments from the #DareDevil Pooja ceremony! A special day marking the beginning of an exciting new journey. 🎲🎲 #AjithKumar #Daredevil #ShaliniAjithKumar @Braveheartsprod @Adhikravi @anirudhofficial #Prabhu @Iamunnimukundan @sreeleela14 @rparthiepan @SureshChandraa @AbinandhanR @editorvijay @supremesundar #Subbhunaarayan @itsanuvardhan @kayoas13 @valentino_suren @Donechannel1 @AbdulNassarOffl @AMBANINSK @riseandroar_inc— Suresh Chandra (@SureshChandraa) November 2, 2026
’BraveHearts Productions’ என்ற நிறுவனம் மூலம் நடிகை ஷாலினி, படம் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார். கடைசியாக ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடிப்பில் வெளியான குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் நல்ல வசூலை பெற்ற நிலையில், இந்த திரைப்படம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் ரசிகர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.
டேர் டெவில் என பெயரிடப்பட்டுள்ள அஜித்தின் 64வது படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் நவம்பர் 12ஆம் தேதி ஹைதராபாதில் தொடங்கவுள்ளதாக இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் சமீபத்தில் தனியார் யூடியூப் சேனல் பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார். இதனிடையே, டேர் டெவில் படத்தின் பூஜை இன்று சென்னையில் விமர்சையாக நடைபெற்றுள்ளது.
#DareDevil is here💥🎲🔥💥 Thank you dear #Ajith sir #Shalini mam @Braveheartsprod @anirudhofficial sir @SureshChandraa sir @Iamunnimukundan sir @sreeleela14 @rparthiepanb sir @suneeltollywood sir @AbinandhanR @editorvijay @supremesundar #Subbhunaarayan @itsanuvardhan @kayoas13 @valentino_suren @Donechannel1 @AbdulNassarOffl @AMBANINSK @riseandroar_inc— Adhik Ravichandran (@Adhikravi) November 2, 2026
இந்த நிகழ்வில் டேர் டெவில் படத்தின் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், தயாரிப்பாளர் ஷாலினி, இசையமைப்பாளர் அனிருத், நடிகர்கள் பிரபு, ஸ்ரீலீலா, பார்த்திபன், உன்னி முகுந்தன், சுனில், ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து டேர் டெவில் படத்தை ’டேக்’ அடித்து தயாரிப்பாளர் ஷாலினி துவக்கி வைத்தார்.
Exclusive video from #DaredevilPoojai #Shalini Mam ✨🤩 #Daredevil #AjithKumar https://t.co/2cNQS9TR6F— THALAINAGARAM AJITH FANS (@TAFC_2013) November 2, 2026
அஜித்குமார் மனைவி ஷாலினி தயாரிக்கும் முதல் திரைப்படம் என்பதால் இந்த விழாவில் அவர் கலந்து கொள்வார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அஜித்குமார் கலந்து கொள்ளாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
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மேலும் டேர் டெவில் படத்தில் நடிப்பது குறித்து நடிகர் பார்த்திபன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “இன்று டேர் டெவில் தினம். நடிகர் அஜித்குமார் மற்றும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன் பணியாற்றுவது மகிழ்ச்சி"என தெரிவித்துள்ளார்.
டேர் டெவில் திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.