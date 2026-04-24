அஜித்குமார், ஷாலினி திருமண நாள் ஸ்பெஷல் - இன்று ’அமர்க்களம்’ ரீ-ரிலீஸ்

இன்று ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி அஜித்குமார், ஷாலினி திருமண நாளை முன்னிட்டு அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீரிலிசாகிறது

அமர்க்களம் போஸ்டர்
அமர்க்களம் போஸ்டர் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 11:05 AM IST

சென்னை: நடிகர் அஜித்குமாரின் 25வது படமான ’அமர்க்களம்’ திரைப்படம் இன்று (ஏப்.24) ரீரிலீசாகிறது.

தமிழ் சினிமாவின் உச்சநட்சத்திரமான அஜித்குமார் நடித்த திரைப்படம் ’அமர்க்களம்’. சரண் இயக்கத்தில் ஷாலினி, ரகுவரன், நாசர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள அமர்க்களம் திரைப்படம் கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. கேங்ஸ்டரான அஜித், போலீஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஷாலினியை கடத்துகிறார். பின்னர் இருவருக்கும் காதல் ஏற்படுகிறது.

மிகவும் முரடணான அஜித் ஷாலினி மீது காதல் வயப்பட்டு, எவ்வாறு தனது குணாதிசயங்களை மாற்றிக் கொள்கிறார்? பின்னர் தனது குடும்பத்தினரின் எதிர்ப்பை மீறி ஷாலினி அஜித்துடன் சேர்ந்தாரா? என்பதை ஆக்‌ஷன் ரொமாண்டிக் கதையாக உருவான திரைப்படம் ’அமர்க்களம்’. பரத்வாஜ் இசையில் இப்படத்தில் ‘சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன்’ உள்ளிட்ட பாடல்கள் இன்று வரை ரசிகர்களின் ஃபேவரைட்டாக உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் அதுவரை சாக்லேட் ஹீரோவாக வலம் வந்த அஜித்குமார், அமர்க்களம் படம் மூலம் ஆக்‌ஷன் ஹீரோவாக உருவெடுத்தார். இதன்பிறகு அஜித்குமாரின் ரசிகர்கள் கூட்டம் பெருமளவு அதிகரித்தது. இந்த படத்திற்கு பிறகு தீனா, சிட்டிசன் என பல ஆக்‌ஷன் படங்களில் நடிக்க தொடங்கினார். மேலும் தமிழ் சினிமாவின் எவர்கிரீன் ஜோடிகளின் ஒன்றான அஜித், ஷாலினி இருவரும் சேர்ந்து நடித்த ஒரே திரைப்படம் அமர்க்களம் தான். இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்ள இப்படம் முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அஜித், ஷாலினி அமர்க்களம் பட செட்டில் தான் முதலில் சந்தித்து கொண்டதாக அப்படத்தின் இயக்குநர் சரண் கூறியுள்ளார்.

இந்த படத்திற்கு பிறகு 2000ஆம் ஆண்டு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இன்று ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி அஜித்குமார், ஷாலினி திருமண நாளை முன்னிட்டு அமர்க்களம் திரைப்படம் 4k டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் ரீரிலிசாகிறது. மேலும் அஜித்குமார் பிறந்தநாள் வரும் மே 1ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுவதால் அமர்க்களம் ரீரிலீஸ் ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டமாக அமைந்துள்ளது. அஜித்குமார் நடிப்பில் கடைசியாக ’குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் வெளியான நிலையில், அடுத்ததாக மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்தில் நடிக்கிறார். தற்போது அஜித் கார் ரேஸில் அதிகளவு ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், விரைவில் அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

