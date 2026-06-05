கனத்த இதயத்துடன் கார் பந்தயத்திற்கு திரும்பிய அஜித்குமார்
நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி மணி கடந்த வாரம் வயது மூப்பு காரணமாக சென்னையில் உயிரிழந்தார்.
Published : June 5, 2026 at 10:49 AM IST
சென்னை: நடிகர் அஜித்குமார் மீண்டும் கார் ரேஸிங்கிற்கு திரும்பியது குறித்து ’கனத்த இதயத்துடன் மீண்டும் பணிக்குத் திரும்பியுள்ளேன்’ என தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் அஜித்குமார். திரை வாழ்வின் ஆரம்ப கட்டத்தில் பல்வேறு கார் ரேஸ்களில் பங்கேற்று வந்த அஜித்குமார், அதன் பிறகு காயம் ஏற்பட்டதால் சில காலம் கார் ரேஸிங்கில் பங்கேற்காமல் இருந்தார். தற்போது மீண்டும் கார் ரேஸிங்கில் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இதன் ஒருபகுதியாக, ’அஜித்குமார் ரேஸிங்’ என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கிய அவர், சர்வதேச கார் ரேஸில் தனது குழுவினரோடு கலந்து கொண்டு அசத்தி வருகிறார்.
இந்த சூழலில், கடந்த வாரம் அவரது தாயார் மோகினி மணி, வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரது இழப்பு, அஜித்குமாரின் குடும்பத்தாருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியையும், துயரத்தையும் ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், அஜித்குமார் தனது தாயார் இறந்த ஒரே வாரத்தில் மீண்டும் கார் பந்தயத்திற்கு திரும்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்துஅஜித்குமார் ரேஸிங் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவில், “கனத்த இதயத்துடன் மீண்டும் பணிக்குத் திரும்பியுள்ளேன். கடந்து செல்வதே வாழ்க்கை” என பதிவிட்டுள்ளார்.
Back at work with a heavy heart but life must go on!#AjithKumarRacing #AK #AjithKumar #AjithRedantRacing @Akracingoffl pic.twitter.com/FIYOs2dKdH— Ajithkumar Racing (@Akracingoffl) June 4, 2026
மேலும் அந்த பதிவில், தான் கார் ரேஸிங்கிற்கு தயாராகும் புகைப்படங்களையும் பகிர்ந்துள்ளார். அவரது ரசிகர்கள் அந்த பதிவிற்கு ஆறுதல் தெரிவித்து கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். அதேபோல், அஜித்குமாருக்கு கார் பந்தயத்தில் உள்ள ஆர்வத்தையும் பாராட்டி வருகின்றனர். கடந்த மே 30ஆம் தேதி துபாயில் இருந்த அஜித்குமார், தனது தாயார் இறந்த செய்தி அறிந்து, உடனடியாக சென்னை திரும்பினார். அடுத்த நாளே அவரது தாயாரின் இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெற்றன.
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இந்நிலையில், அஜித்குமார் தாயார் மறைவிற்கு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் பலர் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.
தற்போது துபாயில் கார் ரேஸிங்கில் பங்கேற்றுள்ள அஜித்குமார், அடுத்ததாக ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கவுள்ள திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இப்படத்தில் மோகன்லால், ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் நடிக்கவுள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.