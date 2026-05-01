அஜித்குமார் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்: 'பில்லா' ரீ-ரிலீசை கொண்டாடி தீர்த்த ரசிகர்கள்

விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்தில் அஜித் குமார், நயன்தாரா, நமீதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த பில்லா திரைப்படம் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 1, 2026 at 3:30 PM IST

சென்னை: அஜித் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று ’பில்லா’ திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆகியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் திரையரங்கில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்தில் அஜித் குமார், நயன்தாரா, நமீதா, சந்தானம், பிரபு, ரகுமான் ஆகியோரது நடிப்பிலும், யுவன்சங்கர் ராஜா இசையிலும் உருவான ’பில்லா’ திரைப்படம் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, சர்வதேச அளவில் 25 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது.

இப்படத்தில் அஜித்தின் ஸ்டைலிஷான தோற்றம், உடல் மொழி, வசனங்கள் ஆகியவை ரசிகர்களை பெருமளவில் கவர்ந்தது. மேலும் யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் பின்னணி இசையும் அஜித்தின் நட்சத்திர பிம்பத்திற்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் அமைந்தது.

’சேவல் கொடி பறக்குதடா’ ’மை நேம் இஸ் பில்லா’ உள்ளிட்ட பில்லா படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது. படத்தின் ஒளிப்பதிவு அதன் பிரம்மாண்டமான காட்சிகளுக்கு பக்கபலமாக அமைந்தது. நிரவ் ஷா ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு மேலும் வலுசேர்த்தது.

கடந்த சில வருடங்களாக தமிழ் சினிமாவில் பல்வேறு திரைப்படங்கள் ரீரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த வருடம் கில்லி, படையப்பா உள்ளிட்ட படங்கள் ரீரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வரவேற்பை பெற்றன. சமீபத்தில் தமிழ் சினிமாவில் வெளியான புதிய படங்கள் பெரியளவில் வரவேற்பை பெறாத நிலையில், ரீரிலீஸ் தற்போதைய ட்ரெண்டாக உள்ளது.

அந்த வகையில் இன்று நடிகர் அஜித் குமாரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் பில்லா திரைப்படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ரீரிலீஸ் டிரெய்லர் வெளியானது. இந்நிலையில், 7.1 டால்பி டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்துடன் மெருகேற்றபட்டு, பில்லா திரைப்படம் வெளியாகி உள்ளது.

இதனை முன்னிட்டு அஜித் ரசிகர்கள் சென்னை கமலா திரையரங்கில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் அவர்கள் பேசுகையில், “நடிகர் அஜித்தை திரையில் பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. திரைவாழ்வில் பல்வேறு விதமான சறுக்கல்களை எதிர்கொண்டபோதும், தற்போது வரையிலும் அஜித்குமார் வெற்றியாளராக தொடர்ந்து வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: பாடகி "தீ" இடம் நேரடியாக கோரிக்கை வைத்த நடிகர் சூர்யா; புகழ்ந்து தள்ளிட்டாரு மனுஷன்

மேலும் திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டே கார் ரேசிலும் கலக்கி வருகிறார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கூட வெள்ளை நிற உடையில் ஸ்டைலாக வந்து வாக்களித்தார். சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ’பில்லா’ திரைப்படத்தை விட அஜித்தின் பில்லா திரைப்படமே எங்களுக்கு பிடிக்கும். பலமுறை இப்படத்தை தொலைக்காட்சியில் பார்த்தால் கூட, பில்லா திரையரங்கில் வந்து பார்க்க வேண்டிய படம். பாடல்கள், சண்டைக்காட்சிகள், ஒளிப்பதிவு என அனைத்திலும் இப்படம் பிரமாண்டமாக இருக்கும்” என்றார்.

