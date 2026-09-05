ETV Bharat / entertainment

அஜித்குமாரின் கார் ரேஸிங் சவால்கள் நிறைந்த 'கிளாடியேட்டர்ஸ்' டிரெய்லர் நாளை வெளியீடு - எந்தெந்த தியேட்டர்கள் தெரியுமா?

நடிகர் அஜித்குமார் அடுத்ததாக ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் ‘டேர்டெவில்’ திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

கார் ரேஸிங்கில் அஜித்குமார்
கார் ரேஸிங்கில் அஜித்குமார் (@Akracingoffl)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 10:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமாரின் சர்வதேச கார் பந்தயப் பயணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள ஆவணப்படம் 'கிளாடியேட்டர்ஸ்' (Gladiators). இந்த ஆவணப்படத்தின் டிரெய்லர் நாளை செப்டம்பர் 6 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை 6:40 மணிக்கு திரையரங்குகளில் பிரத்யேகமாக வெளியிடப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ‎தமிழ்நாட்டில் 'கிளாடியேட்டர்ஸ்' டிரெய்லர் திரையிடப்படும் திரையரங்குகள் பட்டியல்

  1. சென்னை ரோகினி திரையரங்கம்
  2. சென்னை கமலா திரையரங்கம்
  3. சென்னை காசி திரையரங்கம்
  4. சென்னை வெற்றி (குரோம்பேட்டை)
  5. சென்னை ராக்கி (அம்பத்தூர்)
  6. கோயம்புத்தூர் கேஜி திரையரங்கம்
  7. மதுரை ரிட்ஸ் ஷா திரையரங்கம்
  8. திருநெல்வேலி ராம் முத்துராம் திரையரங்கம்
  9. திருச்சி - மெகா ஸ்டார், எல்.ஏ.சினிமாஸ்
  10. திருவண்ணாமலை - சக்தி சினிமாஸ்
  11. கும்பகோணம் - காசி
  12. புதுச்சேரி - ரத்னா
  13. திருவாரூர் - ஜே ஸ்கொயர்
  14. தூத்துக்குடி - பாலகிருஷ்ணா
  15. தஞ்சாவூர் - ஸ்ரீபதி
  16. கடலூர் - நியூ சினிமாஸ்
  17. வேலூர் - விஷ்ணு சினிமாஸ்
  18. சிதம்பரம் - லேனா

‎மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (CBFC) இந்த டிரெய்லருக்கு 'UA' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இதன் நீளம் 3 நிமிடங்கள் 49 விநாாடிகள் ஆகும்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் அஜித்குமார், அடுத்ததாக ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் ‘டேர்டெவில்’ திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். நடிகர் அஜித்குமார் கடந்த சில வருடங்களாக மீண்டும் கார் ரேஸிங்கில் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அதன் மூலம், ’அஜித்குமார் ரேஸிங்’ என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கிய அவர், சர்வதேச கார் ரேஸில் தனது குழுவினரோடு கலந்து கொண்டு அசத்தி வருகிறார்.

அந்த கார் ரேஸிங் குழுவினருடன், ஐரோப்பா சீரிஸ் கார் ரேஸ், இத்தாலி, அபுதாபி, பார்சிலோனா ஆகிய கார் பந்தயங்களில் பங்கேற்றார். பின்னர் இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்தில் அஜித்குமார் அணி லீ மேன் கப் தொடரில் பங்கேற்று, 2 ஆம் இடம் பிடித்தது. தொடர்ந்து அஜித்குமார் ரேஸிங் அணி உலகம் முழுவதும் பல்வேறு தொடர்களில் பங்கேற்றுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ரஜினிகாந்தின் 'தர்மன்' படத்தின் இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு நிறைவு

‎இந்நிலையில், அஜித்குமாரின் ரேசிங் பயணத்தை மையமாகக் கொண்ட இந்த ஆவணப்படத்தை ஏ.எல். விஜய் இயக்கியுள்ளார். கோல்டன் டிராபி ஃபிலிம் புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில், ஷாலினி அஜித்குமார் தயாரித்துள்ள இந்த ஆவணப் படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். அந்த வகையில் அஜித்குமாரின் நிஜ உலக ரேசிங் சவால்கள், பயிற்சிகள், மற்றும் சாதனைகளை ரசிகர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த ஆவணப்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

GLADIATORS DOCUMENTARY
GLADIATORS TRAILER
அஜித்குமார்
AJITHKUMAR RACING
AJITHKUMAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.