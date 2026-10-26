அஜித்குமாருக்கு 5 அடி சிலை மற்றும் பிரமாண்ட கோயில்: அரசியலுக்கு வரவேற்கும் முயற்சியில் ரசிகர்கள் நடவடிக்கை
நடிகர் அஜித் அரசியலுக்கு வந்தால் ஏற்கனவே அரசியலில் உள்ளவர்கள் காணாமல் போய்விடுவார்கள் என அவரை முன்னிறுத்தி தொடங்கப்பட்டுள்ள ‘அனைத்து நண்பர்கள் முன்னேற்றக் கழகம்’ கட்சியின் தலைவர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 11:38 AM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள கோவூரில் நடிகர் அஜித்குமாருக்கு 5 அடி முழு உருவ சிலை திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருக்கு கோயில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவரது ரசிகர்கள் தெரிவித்தனர்.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான அஜித்குமார் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று, அவரது ரசிகர்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் அண்மையில் நடிகர் அஜித்தை முன்னிறுத்தி 'அனைத்து நண்பர்கள் முன்னேற்றக் கழகம்' என்ற கட்சி தொடங்கப்பட்டது. இக்கட்சிக்கு மஞ்சள் இளம் ரோஸ் நிறத்தில் கொடி வடிவமைக்கப்பட்டு, கார் கட்சியின் சின்னமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சென்னையில் உள்ள கோவூரை அடுத்த தரப்பாக்கத்தில் 'அனைத்து நண்பர்கள் முன்னேற்றக் கழகம்' சார்பில் செயற்குழு கூட்டம் அக்கட்சியின் தலைவர் பாபு தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் நடிகர் அஜித் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ரசிகர்கள் தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்தினர்.
அஜித்குமாருக்கு 5 அடியில் முழு உருவ சிலை வைத்த ரசிகர்கள் #actorajithkumar | #ajithkumarstatue | #ajithkumarpolitics | #ajthkumarfans | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/9lHjslWkEz— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 26, 2026
இதனிடையே, அப்பகுதியில் ஒரு லட்சத்து 76 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 5 அடி 10 அடி அங்குலம் கொண்ட நடிகர் அஜித்குமாரின் முழு உருவச் சிலையை உருவாக்கியுள்ளனர். மேலும் அந்த சிலைக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து, 108 தேங்காய் உடைத்தனர். தொடர்ந்து அக்கட்சியின் தலைவர், நடிகர் அஜித்குமார் ரசிகருமான பாபு கூறுகையில், “கோவூர் பகுதியில் நடிகர் அஜித்குமாருக்கு 3000 சதுர அடி பரப்பளவில், பிரமாண்டமாக தனிக் கோயில் அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இன்றைக்கு யார் வேண்டுமானாலும் அரசியல் கட்சி துவங்கலாம்.
அவர்கள் அனைவருமே அஜித் வந்த உடனே அரசியலில் காணாமல் போய்விடுவார்கள். அவருக்கு யார் வேண்டுமானாலும் நண்பர்களாக இருக்கலாம். அரசியல் என்று வந்துவிட்டால் நிச்சயமாக அஜித்தின் பக்கமே மக்கள் இருப்பார்கள். அஜித்தின் கார் பந்தய நிகழ்வில் விஜய் கலந்து கொண்டதற்குப் இடைத்தேர்தல் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளது.
அதேபோல அஜித்தின் வாழ்க்கையிலும் சிறிய சறுக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அஜித்தின் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஒருவரிடம் நான் தொலைபேசியில் பேசி இருக்கிறேன், அஜித் சென்னை வந்தவுடன் அவரை நேரில் சந்திக்க உள்ளேன். மேலும், அஜித்குமார் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் நலப் பணிகளில் ஈடுபட உள்ளோம்.
கடந்த காலங்களில், தமக்கும், அரசியலுக்கும் தொடர்பில்லை என்றும், தன்னை எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் இணைத்துப் பேச வேண்டாம் என்றும் அஜித் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், அஜித்தை 2031ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தும் நோக்கில், ரசிகர்கள் அரசியல் அமைப்பைத் தொடங்கியிருப்பது தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.