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சிறுவயது கனவை படமாக்கிய அஜித்.. பிரம்மாண்ட ரேசிங் ஆவணப்படம் 'கிளாடியேட்டர்ஸ்' நவம்பரில் ரிலீஸ்‎

அஜித் குமாரின் நிஜ வாழ்க்கைப் பயணத்தை மையமாகக் கொண்டே இந்தப் படைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆவணப்படத்தின் இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

கார் பந்தயத்தில் அஜித்- கோப்புப்படம்
கார் பந்தயத்தில் அஜித்- கோப்புப்படம் (@SureshChandraa)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 10:27 PM IST

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சென்னை: நடிகர் அஜித் குமார் நடித்துள்ள ‘கிளாடியேட்டர்ஸ் - இன் பர்சூட் ஆப் சேலஞ்சஸ்’ ஆவணப்படத்தின் ட்ரெய்லர் திரையரங்குகளில் இன்று வெளியானது.

அஜித் குமாரின் சர்வதேச மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் பயணத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள 'கிளாடியேட்டர்ஸ் - இன் பர்சூட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ்' ஆவணப்படத்தை இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் இயக்கியுள்ளார். இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தை அஜித்குமாரின் மனைவி ஷாலினியே தயாரித்துள்ளார்.

‎அஜித்குமாரின் ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ ஆவணப் படத்தின் ட்ரெய்லர் செப்டம்பர் 6-ஆம் தேதி மாலை 6:40 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது. தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த தியேட்டரில் டிரெய்லர் திரையிடப்படும் என்பது குறித்த பட்டியலையும் படக்குழு வெளியிட்டிருந்தது.

ட்ரெய்லரை காண வந்த இயக்குநர்கள்

இந்நிலையில், கிளாடியேட்டர்ஸ் ஆவணப் படத்தின் ட்ரெய்லரை பார்க்க இயக்குநர்கள் ஏ.எல்.விஜய், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், சிறுத்தை சிவா உள்ளிட்டோர் வந்திருந்தனர்.

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இன்று வெளியான ட்ரெய்லரில், ‎அஜித் குமாரின் மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா, மனைவி ஷாலினி, மகள் அனக்ஷா, மகன் ஆத்விக் ஆகியோர் அஜித் குமாரின் ரேசிங் பற்றி அவரவர் பார்வையில் விவரிக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஷாலினி பேசும்போது, "வெற்றி என்பது ஒரு இரவில் வராது; அதனை அஜித் எப்போதும் விரும்பவும் மாட்டார். ஒவ்வொரு முறை அஜித் கார் பந்தயத்தில் ஈடுபடும் பொழுதும் மனைவியாக எனக்கு மிகப் பெரிய அளவு பதைபதைப்பு இருக்கும். இருப்பினும் அவருடைய ஆசை, விருப்பம் என அனைத்தும் கார் பந்தயமாக இருப்பதால் அதற்கு நான் முழு ஒத்துழைப்பை தருகிறேன்" என தெரிவித்தார்.

கார் பந்தயத்தில் உள்ள நெருக்கடியான தருணங்கள், மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் பார்த்து ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர்.

அஜித் குமாரின் சிறுவயது கனவு- ஏ.எல்.விஜய்

இப்படத்தின் இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் பேசுகையில், "அஜித் குமாரின் நிஜ வாழ்க்கைப் பயணத்தை மையமாகக் கொண்டே இந்தப் படைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎‎இவ்வளவு பெரிய படத்திற்கு வித்தியாசமான மார்க்கெட்டிங் அணுகுமுறை கண்டிப்பாக தேவை.

‎ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும். சிறுவயதில் நாம் செய்யத் தவறிய அல்லது விட்டுச் சென்ற விஷயங்களைத் தேடி அலைவது தான் மனித வாழ்க்கை. இந்த ஆவணப்படமும் அதுபோன்ற ஒரு கதைக் களத்தைக் கொண்டுதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‎அஜித் குமாருக்கு மோட்டார் ரேஸ் மீதான ஆர்வம் நேற்று, இன்று வந்ததல்ல அது அவரது சிறுவயதுக் கனவு. நீண்டகாலமாக அவருக்குள் மறைந்திருந்த அந்தத் தீவிர ஆசை சமீபகாலமாகத்தான் வெளி உலகிற்குத் தெரியத் தொடங்கியுள்ளது" என்றார்.

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