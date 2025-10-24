ETV Bharat / entertainment

இந்திய விளம்பரத்துறையின் ஜாம்பவான் பியூஷ் பாண்டே மறைவு - பிரதமர் மோடி இரங்கல்!

பியூஷ் பாண்டே படைப்பாற்றலில் உருவான ஏசியன் பெயின்ட்ஸ், காட்பெரீஸ், ஃபெவிகால் விளம்பரங்கள் பொதுமக்களிடையே மிகவும் பிரபலம் அடைந்தது.

பியூஷ் பாண்டே
பியூஷ் பாண்டே (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 6:24 PM IST

1 Min Read
மும்பை: இந்திய ’விளம்பரத்துறையின் குரு’ என அழைக்கப்படும் பியூஷ் பாண்டே (70) இன்று காலை உயிரிழந்தார். அவர் உயிரிழப்பின் காரணம் குறித்து இன்னும் உறுதியான தகவல் வெளியாகவில்லை.

பியூஷ் பாண்டே விளம்பரத் துறையில் தனது பயணத்தை கடந்த 1982 ஆம் ஆண்டு துவக்கினார். ஓகில்வி மற்றும் மதர் இந்தியா (ogilvy and mather india) என்ற நிறுவனத்தில் பயிற்சி கணக்கு நிர்வாகியாக இருந்து பின்னர் படைப்புத்துறைக்கு மாறினார்.

1982-ல் sunlight detergent நிறுவனத்திற்காக தனது முதல் விளம்பரத்தை உருவாக்கினார். இதனையடுத்து தனது திறமையால் இந்திய விளம்பரத்துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றார். பொதுமக்களிடையே மிகவும் பிரபலமான ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் (har khushi mein rang laaye), காட்பெரீஸ் (kuch khaas hai), ஃபெவிகால் (fevicol) ஆகிய விளம்பரங்கள் உருவானதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தார்.

விளம்பரத்துறையில் கிட்டதட்ட 40 வருடங்களுக்கு மேல் ஜாம்பவானாக வலம் வந்த வந்த பியூஷ் பாண்டே, ஆகில்வி நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்தார்.

அவரது தலைமையில் ஆகில்வி இந்தியா நிறுவனம் நம்பர் 1 விளம்பர நிறுவனமாக தொடர்ச்சியாக 12 வருடங்கள் நீடித்தது. விளம்பரத்துறையில் இவரது பங்களிப்பை பாராட்டி மத்திய அரசு கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்தது. இந்நிலையில் பியூஷ் பாண்டே மறைவிற்கு பல்வேறு பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட இரங்கல் பதிவில், “பியூஷ் பாண்டே தனது படைப்பாற்றலால் போற்றப்பட்டவர். அவர் விளம்பரம் மற்றும் தொடர்புத் துறையில் மாபெரும் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். பியூஷ் பாண்டே உடனான உரையாடல்கள் என்றும் நினைவில் இருக்கும். அவரது மறைவு மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. பியூஷ் பாண்டே குடும்பத்தினர் மற்றும் ஆதரவாளர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துகொள்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: இசையமைப்பாளர் சபேஷ் காலமானார்! திரையுலகினர் அஞ்சலி!

அதே போல் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் பதிவில், “பியூஷ் பாண்டே இறந்த செய்தி கேட்டு மிகவும் வருத்தமடைந்தேன். இந்திய விளம்பரத் துறையின் ஜாம்பவானாக தொடர்புத் துறையில் தினசரி மரபுச் சொற்கள், நகைச்சுவைகளை பயன்படுத்தி மேம்படுத்தினார். அவருடன் உரையாட பலமுறை வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. பியூஷ் பாண்டே குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், மற்றும் படைப்புத்துறயினருக்கு எனது இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” என கூறியுள்ளார்.

மேலும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி உள்ளிட்ட பலர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

