தமிழ் சினிமாவின் பழம்பெரும் நடிகை வத்சலா ராஜகோபால் காலமானார்
'ரோஜா' திரைப்படத்தில் அறிமுகமான நடிகை வத்சலா ராஜகோபால், சதி லீலாவதி, ரிதம், வின்னர், அந்நியன், மொழி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 10:45 AM IST
சென்னை: தமிழ் திரையுலகின் பழம்பெரும் குணச்சித்திர நடிகையான வத்சலா ராஜகோபால் (93) உடல்நலக் குறைவு மற்றும் வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார்.
திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்த வத்சலா ராஜகோபால், திருமணத்திற்குப் பிறகு 1953-ஆம் ஆண்டு சென்னை குடிபெயர்ந்தார். தொடர்ந்து ஆடிட்டர் அலுவலகத்தில் எழுத்தராக பணியாற்றிய இவருக்கு, இயக்குநர் கே.பாலசந்தரின் அறிமுகம் கிடைத்துள்ளது. பின்னர் நாடகங்களில் நடிக்கத் தொடங்கி தனது நடிப்புப் பயணத்தை விரிவுபடுத்தினார். கார்ட்டூனிஸ்ட் ஸ்ரீதரனின் 'ரசிக ரங்கா' நாடகக் குழுவிலும் இணைந்து பல்வேறு மேடை நாடகங்களில் நடித்தார்.
பின்னர் தனது 60 வயதில் மணிரத்னம் இயக்கிய 'ரோஜா' திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். முதல் படத்திலேயே நடிகை மதுபாலாவின் பாட்டியாக நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். தொடர்ந்து சதி லீலாவதி, ரிதம், வின்னர், அந்நியன், மொழி, ஜூலி கணபதி, பட்டியல், தாம் தூம், ஜெயம் கொண்டான் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில், முக்கியமான குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்துள்ளார். குறிப்பாக ரிதம் படத்தில் நடிகை வத்சலா ராஜகோபால் நடிப்பு பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
இதுவரை 400-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து தனது திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். வெள்ளித்திரை மட்டுமின்றி சின்னத்திரையிலும் வத்சலா ராஜகோபால் தனக்கெனத் தனி அடையாளத்தை உருவாக்கினார். சித்தி, ஆனந்தம், முந்தானை முடிச்சு, வசந்தம் உள்ளிட்ட பல தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து இல்லத்தரசிகளின் வரவேற்பைப் பெற்றார்.
மேலும், பாலுமகேந்திராவின் கதை நேரம் தொடரிலும் நடித்துள்ளார். தனது இயல்பான நடிப்பாலும் நகைச்சுவை கலந்த கதாபாத்திரங்களாலும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த வத்சலா ராஜகோபால் நேற்று உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
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அவரது மறைவு தமிழ் திரையுலகிற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த வருடம் தமிழ் சினிமாவில் பல்வேறு கலைஞர்கள் உயிரிழந்த நிலையில், நடிகை வத்சலா ராஜகோபால் மறைவு திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேற்று அவரது உடல் பல்லாவரத்தில் உள்ள இல்லத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் திரையுலகினர் அஞ்சலி வைக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் நேற்று மாலை குரோம்பேட்டையில் உள்ள மின் மயானத்தில் உடன் தகனம் செய்யப்பட்டது.