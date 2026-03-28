“விஜயுடன் நடிக்க எனக்கு ஆசை” - தவெகவில் இணைகிறாரா வாணி போஜன்?
எனக்கு விஜயுடன் நடிக்க வேண்டுமென உள்ள ஆசையை போலவே, அஜித்துடனும் கதாநாயகியாக நடிக்க ஆசை இருக்கிறது என வாணி போஜன் கூறியுள்ளார்.
Published : March 28, 2026 at 1:38 PM IST
தஞ்சாவூர்: விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளதை வரவேற்பதாகவும், தவெகவில் சேர்வது குறித்து தான் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை என்றும் நடிகை வாணி போஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சையில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய நடிகை வாணி போஜன், “இன்றைய காலகட்டத்தில் அழகு, ஆரோக்கியம் இரண்டிற்கும் சமமான முக்கியத்துவம் தரவேண்டும். உடல் எடையை குறைப்பதன் மூலம் சுமார் 92 வகையான உடல்நல பிரச்சினைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்” என்றார்.
நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகை வாணி போஜன், தவெகவில் இணைவது குறித்து யோசித்து வருவதாக கூறினார்.
அவர் பேசுகையில், “நடிகர் விஜய்யுடன் கதாநாயகியாக நடிக்க எனக்கு ஆசை இருக்கிறது. இருந்தாலும் அதை அவரும் விரும்ப வேண்டுமே. அவர் அரசியலுக்கு வந்திருப்பதை நான் வரவேற்கிறேன். என்னுடைய ஆதரவு அவருக்கு தான். இருந்தாலும் வரும் தேர்தலில் அவருக்காக பரப்புரை எதுவும் மேற்கொள்ள மாட்டேன்” என்றார்.
அவரிடம் தவெகவில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா? என செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, “அது குறித்து நான் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை. எனது நடிப்பில் ‘வலை’ உள்ளிட்ட 5 திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாக இருக்கின்றன. எனக்கு விஜயுடன் நடிக்க வேண்டுமென உள்ள ஆசையை போலவே, அஜித்துடனும் கதாநாயகியாக நடிக்க ஆசை இருக்கிறது” என்றார்.