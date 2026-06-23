முதல்வர் விஜய்க்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்காத நடிகை த்ரிஷா
தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்றதும் விஜய்யை அவரது நீலாங்கரை இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து த்ரிஷா தமது வாழ்த்துகளை பகிர்ந்திருந்தார்.
Published : June 23, 2026 at 6:23 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, நடிகை த்ரிஷா தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் இம்முறை பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்காதது பேசுபொருளாகி உள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தன்னுடைய 52 ஆவது பிறந்தநாளை நேற்று (ஜூன் 22) கொண்டாடினார். தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இவர் கொண்டாடிய முதல் பிறந்தநாள் இதுவாகும். ஆகையால், இந்த பிறந்தநாளை தவெக-வினர் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடினர்.
பிரதமர் மோடி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலரும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தங்களின் பிறந்த நாள் வாழ்த்தை பகிர்ந்திருந்தனர். இதேபோல், திரைத்துறையைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் விஜய்க்கு தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருந்தனர்.
ஆனால், விஜய்யுடன் பல்வேறு படங்களில் நடித்தவரும், அவரின் நெருங்கிய நட்பு வட்டத்தில் இருக்கும் ஒருவராக அறியப்படும் நடிகை த்ரிஷா, விஜய்க்கு இந்த முறை பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்காதது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சக நடிகர் மற்றும் நண்பர் என்கிற முறையில் நடிகை த்ரிஷா விஜய்க்கு முதல் ஆளாக பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.
Happy Birthday bestest🤗🧿 pic.twitter.com/K4JFdIZXjn— Trish (@trishtrashers) June 22, 2025
சென்ற ஆண்டுகூட த்ரிஷாவின் செல்லப்பிராணி இஸ்ஸியை (Izzy) விஜய் தூக்கி வைத்து கொஞ்சும் புகைப்படத்தை தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்து அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், இந்த ஆண்டு அவரது சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் அத்தகைய பதிவுகள் எதுவும் இடம்பெறாதது பேசுபொருளாகி உள்ளது
விஜய்யின் நலம் விரும்பிகளில் ஒருவராக அறியப்படும் நடிகை த்ரிஷா இந்த முறை சமூக வலைதள பக்கத்தில் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்காதது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது.
கடந்த மே 10-ம் தேதி, விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற விழாவின்போது த்ரிஷாவுக்கு முன்வரிசையில் இடம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்றதும் முதல் ஆளாக விஜய்யை அவரது நீலாங்கரை இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து த்ரிஷா தமது வாழ்த்துகளை பகிர்ந்திருந்தார்.
அண்மையில் நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மரணத்திற்குகூட முதலமைச்சர் விஜய் உடன் த்ரிஷா சென்றிருந்தார்.
இந்த நிலையில் விஜய்க்கு தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் த்ரிஷா பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்காதது தற்போது சமூக ஊடகத்தில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.