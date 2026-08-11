விஜய் சேதுபதியின் 'ஸ்லம் டாக் : 33 டெம்பிள் ரோடு' திரைப்படம் - போலீஸ் அதிகாரியாக மிரட்டும் நடிகை தபு
பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, தபு, துனியா விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஸ்லம்டாக்: 33 டெம்பில் ரோடு’ விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது
Published : August 11, 2026 at 7:42 AM IST
சென்னை: ‘ஸ்லம்டாக்: 33 டெம்பில் ரோடு’ படத்தில் நடிகை தபுவின் கதாபாத்திரம் அறிமுக வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.
பிரபல இயக்குநர் பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, தபு, துனியா விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஸ்லம்டாக்: 33 டெம்பில் ரோடு’ (Slumdog: 33 Temple Road). இப்படத்திற்கு ஹர்ஷவர்தன் ராமேஸ்வர் இசையமைத்துள்ளார். இந்நிலையில் ஸ்லம்டாக் படத்தில் தபு கதாபாத்திரத்தின் அறிமுக வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இந்த அறிமுக வீடியோவில் படத்தின் கடினமான உலகத்தை நிலை நிறுத்த தொடங்கி, பின்னர் தபுவை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இப்படத்தில் கௌரி ஹெக்டே என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள தபு, அறிமுக வீடியோவில் சக்தி வாய்ந்த போலீஸ் அதிகாரியாக தோன்றுகிறார்.
அந்த கதாபாத்திரம், ஒரு சக்தி வாய்ந்த அதிகாரியாக மட்டுமல்லாமல் முற்றிலும் அச்சம் ஏதும் இல்லாத மற்றும் சமரசம் செய்யாத ஒருவராகவும் தபு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். கௌரி ஹெக்டே தெருக்களின் நடுவில் விரோத மனப்பான்மை கொண்ட உள்ளூர் மக்களையும், ரவுடிகளையும் எதிர்கொள்கிறார்.
இந்த அறிமுக வீடியோவில் 'கௌரி ஹெக்டே, துணை ஆணையர், வருமான வரித்துறை' எனும் தபுவின் முதல் காட்சியில், பூரி ஜெகன்நாத் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கும் கதாபாத்திரத்திற்கே உரிய வீரியத்தையும், கம்பீரத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த முன்னோட்டத்தில் விஜய் சேதுபதியின் சில காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
தபு கம்பீரமாகவும், மிடுக்காகவும் தோன்றுகிறார். தனது தோற்றத்தில் அந்த கதாபாத்திரத்தை முழுமையாக தாங்கி நிற்கிறார். இந்த வீடியோவில் அவரது நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறார். தனது படங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் கதாபாத்திரங்களை வடிவமைக்கும் இயக்குநர் பூரி ஜெகன்நாத், ஸ்லம்டாக் படத்தில் தபுவிற்கு தனித்துவமான கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்திருப்பார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
இந்த படத்தில் மற்ற நடிகர்கள் தேர்வும் கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது. சம்யுக்தா நாயகியாக நடிக்க, துனியா விஜய் வில்லனாக நடிக்கிறார். மேலும் பிரம்ஹாஜீ மற்றும் விடிவி கணேஷ் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ‘ஸ்லம்டாக்: 33 டெம்பில் ரோடு’ திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், மற்றும் இந்தி ஆகிய இந்திய மொழிகளில் பான் இந்திய திரைப்படமாக தயாராகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.