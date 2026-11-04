தனுஷ், அஜித்தை தொடர்ந்து ரஜினி படத்தில் ஸ்ரீலீலா - ‘தர்மன்’ படத்தில் அறிமுக வீடியோ வெளியீடு
அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த், சிம்ரன், நயன்தாரா, ராஷி கண்ணா, ராம் பொத்தினேனி உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் தர்மன் பட படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 4, 2026 at 1:20 PM IST
சென்னை: ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தில் நடிகை ஸ்ரீலீலா இணைந்துள்ளதை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பு நிறுவனம் சிறப்பு ப்ரோமோ வீடியோ மூலம் வெளியிட்டுள்ளது.
நடிகர் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த், சிம்ரன், நயன்தாரா, ராஷி கண்ணா, ராம் பொத்தினேனி உள்ளிட்ட பல பிரபல நடிகர்கள் இணைந்துள்ள திரைப்படம் தர்மன். ரஜினிகாந்தின் 173-ஆவது திரைப்படமான தர்மனுக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
தர்மனில் இணைந்த ஸ்ரீலீலா
‘தர்மன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜெட் வேகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் மருத்துவராக நடித்து வருகிறார். அவரது கதாபாத்திரம் குறித்த ப்ரோமோ வெளியானது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
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இதுவரை மூன்று கட்ட படப்பிடிப்புகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், விரைவில் முழு படமும் எடுத்து முடிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் தர்மன் படத்தில் நடிகர்கள் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது. சமீபத்தில், இப்படத்தில் நயன்தாரா நடிப்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், தற்போது நடிகை ஸ்ரீலீலா ‘தர்மன்’ படத்தில் நடிப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்த ப்ரோமோ வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அனிருத்தின் கிளாசிக்கல் பின்னணி இசையுடன் இந்த ப்ரோமோ வீடியோ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரசிகர்களை கவர்ந்த ஸ்ரீலீலா ப்ரோமோ வீடியோ தற்போது இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது. ஏற்கனவே முன்னதாக வெளியான தர்மன் படத்தின் மேக்கிங் வீடியோவில் நடிகை ஸ்ரீலீலா இடம்பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மூன்று பெரிய படங்களில் ஸ்ரீலீலா
தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான ஸ்ரீலீலா, தற்போது தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகையாக உருவெடுத்துள்ளார். ஏற்கனவே ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடிக்கும் ’டேர் டெவில்’ படத்தில் நடிக்கிறார். டேர் டெவில் படத்தில் நடிக்க ஸ்ரீலீலா நடனக் கலைஞராக நடிக்கவுள்ளதாகவும், இந்த படத்தில் நடிக்க அவர் ஒரு வருடம் காத்திருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’ஓம்’ படத்திலும் ஸ்ரீலீலா நடித்துள்ளார். ஓம் திரைப்படத்தில் தனுஷ் மனைவியாக ரோஜா என்ற கேரக்டரில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த திரைப்படம் நவம்பர் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் நிலையில், ஸ்ரீலீலா இடம்பெற்றுள்ள மெலடி பாடல் ’செஞ்சுடரே’ இன்று வெளியாகிறது. இதன்மூலம் நடிகை ஸ்ரீலீலா கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக ஒரு ரவுண்ட் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.