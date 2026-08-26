காமன்வெல்த் போட்டியில் சாதித்த ராஜா முத்துப்பாண்டி - நடிகை சிம்ரன் நேரில் அழைத்து பாராட்டு
ராஜா முத்துப்பாண்டி விடாமுயற்சியுடனும் தொடர்ந்து தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் மேலும் பல வெற்றிகளையும் பதக்கங்களையும் பெற வேண்டும் என்று நடிகை சிம்ரன் வாழ்த்தினார்.
Published : August 26, 2026 at 3:11 PM IST
சென்னை: காமன்வெல்த் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ராஜா முத்துப்பாண்டியை நடிகை சிம்ரன் நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்ற 23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் கடந்த மாதம் நிறைவடைந்தது. இந்த தொடரில் ஆடவருக்கான 65 கிலோ பளு தூக்குதல் எடைப் பிரிவில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டி, வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார்.
ராஜா முத்துப்பாண்டியின் இந்தச் சாதனையைப் பாராட்டி, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகியோர் தங்களது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து தனது சொந்த ஊர் திரும்பிய ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு பல்வேறு துறையை சேர்ந்த பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நடிகை சிம்ரன், வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டியை தனது வீட்டிற்கு நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளார். இந்தச் சந்திப்பின் போது, ராஜா முத்துப்பாண்டி தனது காமன்வெல்த் வெள்ளிப் பதக்கத்தை சிம்ரனிடம் பெருமையுடன் காண்பித்தார். அப்போது அவரது கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியைப் பாராட்டிய சிம்ரன், ”இந்தச் சாதனை ஒரு தொடக்கம் மட்டும் தான். எதிர்காலத்தில் மேலும் பல உயரங்களை அடைய வேண்டும்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கும், நமது மாநிலத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளீர்கள். குறிப்பாக, நமது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நீங்கள் சர்வதேச அரங்கில், இத்தகைய சாதனையைப் படைத்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அளிக்கிறது. இதே உறுதியுடனும், விடாமுயற்சியுடனும் தொடர்ந்து தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் மேலும் பல வெற்றிகளையும் பதக்கங்களையும் வென்று சாதிக்க வேண்டும்” என்று வாழ்த்தி, ஊக்கப்படுத்தினார்.
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தொடர்ந்து, நடிகை சிம்ரன் ராஜா முத்துப்பாண்டியிடம், அவரது சொந்த ஊர் மற்றும் குடும்பத்தினர் குறித்தும் விசாரித்தார். அப்போது, தனது சொந்த ஊர் கோவில்பட்டி என்பதை ராஜா முத்துப்பாண்டி தெரிவித்த போது, தான் நடித்த ‘கோவில்பட்டி வீரலட்சுமி’ திரைப்படம் தொடர்பான நினைவுகளையும் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். பின்னர் சந்திப்பின் இறுதியில், ராஜா முத்துப்பாண்டி நடிகை சிம்ரனுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.