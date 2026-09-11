எனது அடையாளத்தையே இழந்துவிட்டதுபோல் உணர்ந்தேன் - மனம் திறந்து பேசிய நடிகை சமந்தா
நடிகை சமந்தா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'மா இண்டி பங்காரம்' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 11, 2026 at 8:49 PM IST
சென்னை: "மயோசிடிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோது எனது அடையாளத்தையே இழந்ததுபோல் உணர்ந்தேன் என்று நடிகை சமந்தா நேர்காணல் ஒன்றில் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
பிரபல நடிகை சமந்தா ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், "மயோசிடிஸ் (Myositis) என்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, நான் எனது அடையாளத்தையே இழந்துவிட்டதுபோல் உணர்ந்தேன். விரக்தியான எண்ணம் மட்டுமே மனத்திற்குள் தோன்றியது. இந்த நோய் என் வாழ்வில் வராமல் இருந்திருக்கலாம் என்று ஒருமுறை, இருமுறை இல்லை, பலமுறை நினைத்திருக்கிறேன்.
ஆனால் அது எனக்குக் கற்றுக்கொடுத்த பாடங்கள்; எனது வாழ்க்கையின் விலைமதிப்பற்ற மிகப்பெரிய அங்கமாக மாறிவிட்டது. ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்க வேண்டும் என பல இரவுகள் யோசித்திருக்கிறேன். இருப்பினும் இந்த வலியைத் தாண்டி, இதிலிருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள ஏதாவது ஒன்று உள்ளது என்கிற தெளிவை நான் அடைய எனக்கு சிறிது காலம் தேவைப்பட்டது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக உள்ள சமந்தா, தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் 40- க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'மா இண்டி பங்காரம்' எனும் தெலுங்கு திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.