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முதல்வர் விஜய்யின் துணிச்சல் என்னை கவர்ந்தது - நடிகை சமந்தா புகழாரம்

தமிழில் நல்ல கதையில் நடிப்பதற்கு தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பு தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன் என எங்கள் தங்கம் படத்தின் விளம்பர நிகழ்வில் நடிகை சமந்தா கூறியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த நடிகை சமந்தா
முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த நடிகை சமந்தா (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 10:52 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த நடிகை சமந்தா, அவரது துணிச்சல் தன்னை மிகவும் கவர்ந்துள்ளது என சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

நடிகை சமந்தா தனது நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள ‘எங்கள் தங்கம்’ திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சி தொடர்பாக சென்னை வந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்தார்.

முதலமைச்சரை சந்தித்தது குறித்து நடிகை சமந்தா தனது சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இன்று நான் சென்னை வந்த போது, முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்திக்கப் போகும் வாய்ப்பை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். விஜய் திரையில் தோன்றும் கதாநாயகன் மட்டும் அல்ல.

அவரது ஆற்றல், ஆளுமை, மற்றும் மக்கள் அவரிடம் காட்டும் ஈடுபாடு ஆகியவற்றை பார்க்கும் போது அவர் ஒரு பெரிய நோக்கத்திற்காக உருவானவர் என்பது தெரிகிறது. நடிப்பை விடுத்து, புதிய களத்தில் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு அவரிடம் உள்ள துணிச்சல் தான் என்னை மிகவும் கவர்ந்துள்ளது. அதிக சவால்கள் உள்ள பாதையை தேர்ந்தெடுப்பது சாதாரண காரியமல்ல. அது போன்ற மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையால் இந்த முடிவை எடுக்கிறோம்.

’எங்கள் தங்கம்’ பட நிகழ்வில் சமந்தா
’எங்கள் தங்கம்’ பட நிகழ்வில் சமந்தா (ETV Bharat Tamil Nadu)

நமது வாழ்வில் நம்மை மீறி சிந்தித்து, சமூகத்திற்கு நாம் பங்களிக்க முடியும் என்று யோசிப்பதன் மூலம் நாம் பெரிய காரியங்களை செய்ய அழைப்பு வருகிறது. விஜய், அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களை ஆச்சர்யப்படுத்துவார் என தோன்றுகிறது. அவரது பதவியின் நோக்கமாக இல்லாமல், அந்த பணியின் அணுகும் நோக்கத்தில் அப்படி செயல்படுவார். அவருக்கு வலிமையும், ஞானமும், அவரது பாதையில் உறுதியாக பயணிக்கும் துணிச்சலும் கிடைக்கட்டும் என வாழ்த்துகிறேன்.

நீங்கள் காணும் கனவை விட, வாழ்க்கையில் பெரியதாக அமையக்கூடும் என்பது ஒவ்வொரு இளைஞருக்கும் ஒரு செய்தியாக இருக்கட்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஜய், சமந்தா இருவரும் கத்தி, தெறி, மெர்சல் ஆகிய திரைப்படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்ந்து சென்னையில் நடைபெற்ற ’எங்கள் தங்கம்’ (தெலுங்கில் ’மா இண்டி பங்காரம்’) திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகை சமந்தா, “நான் தற்போது நேரடி தமிழ் திரைப்படங்கள் நடிக்கவில்லை. இருந்த போதிலும், இங்கு வரும் போது எனக்கு இவர்கள் கொடுக்கும் உற்சாக வரவேற்பு மகிழ்ச்சி அடைய செய்கிறது.

வெறும் நடிகையாக இருப்பது இலகுவானது. இருப்பினும் தயாரிப்பாளராக இருக்கும் போது தான், ஒரு திரைப்படத்தை வெளியிடுவதில் எவ்வளவு சிக்கல் இருக்கிறது என்பது தெரிகிறது. நல்ல தமிழ் திரைப்படம் நடிக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு மிகுந்த ஆவல் இருக்கிறது. ஆதலால் இயக்குநர்களுக்கு இந்த மேடையில் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன், நல்ல கதைகளைக் கொண்டு என்னை அணுகவும்.

”இந்த படத்தில் நான் யார் தெரியுமா?” என்கிற வசனம் இடம் பெற்றுள்ளது. அதனை பேசும் போது எனக்கு சற்று வெட்கமாக இருந்தது, அந்த காட்சி படம் ஆக்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு டேக் எடுத்துக் கொண்டேன். இந்த படத்தில் எனக்கு முன்பாக சாய் பல்லவி நடிப்பதாக இருந்தது. இருப்பினும், அவர் தொடர்ச்சியாக வேறு சில படங்கள் கமிட்டானதால் இப்படத்தில் நடிக்க முடியாது என கூறிவிட்டார்.

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வேறு வழி இல்லாமல் நான் நடிக்க வேண்டியதாயிற்று, என்னைப் பொறுத்தவரை நடன காட்சிகளை விட சண்டைக் காட்சிகளில் நடிப்பது சுலபமானது, இதில் ஸ்லோ மோஷன், ஒரு ஆள் அடித்து வானத்தில் பறக்க விடுவது போன்ற காட்சிகள் கிடையாது. எங்களால் முடிந்தவரை உண்மையான சண்டை காட்சிகளை படமாக்கி இருக்கிறோம். எனக்கும் படப்பிடிப்பு தளத்தில் பல்வேறு காயங்களும் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழில் நல்ல கதையில் நடிப்பதற்கு தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பு தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்றார்.

TAGGED:

நடிகை சமந்தா
முதல்வர் விஜய்
எங்கள் தங்கம்
SAMANTHA PRAISES CM VIJAY
SAMANTHA MET CM VIJAY

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