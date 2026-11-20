’அளவில்லாத மகிழ்ச்சியில்’ - ஆண் குழந்தைக்கு தாயான சமந்தா!
இந்த வருடம் கடந்த ஜூன் 24ஆம் தேதி, சமந்தா நடித்த தெலுங்கு திரைப்படமான ’மா இண்டி பங்காரம்’ ப்ரமோஷனில், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்தார்.
Published : November 20, 2026 at 3:02 PM IST
ஹைதராபாத்: நடிகை சமந்தா, ராஜ் நிடிமோரு ஜோடிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான சமந்தா, பிரபல இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான ராஜ் நிடிமோருவை கடந்த டிசம்பர் 1 2025ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களது திருமணம் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் நடைபெற்றது. மிகவும் எளிமையான முறையில் நடைபெற்ற இவர்களது திருமணத்தில், மிகவும் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.
தொடர்ந்து இந்த வருடம் கடந்த ஜூன் 24ஆம் தேதி சமந்தா நடித்த தெலுங்கு திரைப்படமான ’மா இண்டி பங்காரம்’ ப்ரமோஷனில், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்தார். அப்போது பேசுகையில், மா இண்டி பங்காரம் படத்தில் பாடல் காட்சியின்போது தான் கர்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்ததாக கூறினார்.
இதனைத்தொடர்ந்து இன்று தங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக சமந்தா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “எங்களுக்கு நேற்று (நவ.19) அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. அவரது பெயர் 'தேவ் நிடிமொரு'. நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இதனை தெரிவித்து கொள்கிறோம். இப்படிக்கு சமந்தா மற்றும் ராஜ்” என கூறியுள்ளார்.
சமந்தாவிற்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நடிகை சமந்தா, கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் வெளியான 'விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா’ திரைப்படத்தில் நடிகையாக அறிமுகமானார். பின்னர் அதர்வா நடித்த 'பாணா காத்தாடி' படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகியாக நடித்தார். தொடர்ந்து நீதானே என் பொன்வசந்தம், கத்தி, அஞ்சான், தெறி, 24, மெர்சல் என முன்னணி நடிகர்களுடன் பல படங்களில் நடித்து புகழ் பெற்றார்.
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தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு திரைத்துறையிலும் பிரபலமான சமந்தா, டோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகர்களுடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்தார். பிருந்தாவனம், டோக்குடு, அட்டரன்கி டாரிடி, மனம், ரங்கஸ்தளம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார். மேலும் இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோரு இயக்கிய வெப் சீரியஸான ’ஃபெமிலி மேன்’ தொடரில், ஆக்ஷன் கதாபாத்திரத்தில் மிரட்டலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தினார். இந்த வெப் சீரியஸ் மூலம் ராஜ் நிடிமொருவை காதலித்த சமந்தா, அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.